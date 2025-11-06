日本サッカー協会(JFA)は6日、アメリカ、カナダ、メキシコで開催される「FIFAワールドカップ2026」で着用するサッカー日本代表のホームユニホームを発表しました。

新ユニホームのコンセプトは「HORIZON(水平線)」。胸の中央部分には、日本を囲む海と空が交わる水平線を想起させる複数のグラフィックが施されており、水平線の先にある明るい未来や無限の希望が広がる「最高の景色」を表現しています。

また、ゴールキーパー(GK)が着用するユニホームは赤を基調としています。仏教で釈迦(しゃか)を守護する神とされる「阿修羅(あしゅら)」からインスピレーションを得たグラフィックを採用し、阿修羅とピッチ最後方からチームを支えゴールを守るGKの勇姿を重ね合わせた力強いデザインとなっています。

GKのユニホームは、今までのものから大幅なモデルチェンジとなり、JFAの宮本恒靖会長は「デザインに関しては、提案された時に阿修羅のイメージとGKのイメージが合致するので、賛成でした」とコメント。

「他の国々のユニホームを見ても、ファッション性が高まっていくのかなと思っていますし、トレンドなのかなと受け止めています。是非、GKユニホームも購入していただいて、街中で着るのが一つのトレンドだと思うので、やってもらえたらと思います」とコメントしました。

新ユニホームは、11月14日に愛知県で行われる「キリンチャレンジカップ2025」のガーナ戦から着用される予定です。