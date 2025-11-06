¡ÖÆ¶ÉÔÁ´¾É¸õ·²¡×¸øÉ½¤ÎÈþÀî·û°ì¡¢½Ð±éÍ½Äê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î·çÀÊÈ¯É½»ß¤Þ¤é¤º¡Ö¤Þ¤ÀÂÎÄ´¤¬ËüÁ´¤Ç¤Ê¤¤¡×
9·î¤ËÆ¶ÉÔÁ´¾É¸õ·²¤Ë¤è¤ëµÙÍÜ¤òÈ¯É½¤·¤¿²Î¼ê¤ÎÈþÀî·û°ì¡Ê79¡Ë¤¬6Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£º£·î16Æü¤Ë³«ºÅÍ½Äê¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î½Ð±é¤ò¸«Á÷¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ö³§ÍÍ¤Ø¡¡ÈþÀî·û°ì¤Ç¤¹¡£¡¡¤´Ï¢Íí¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£11·î16Æü(Æü)¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ø¥Õ¥¸¥°¥é¥ó°Â·Ý30¼þÇ¯¡¡³«Å¹µÇ°º×¡Ù¤Ø¡¡¤ª½Ë¤¤¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤ëÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤ÀÂÎÄ´¤¬ËüÁ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¡¸«Á÷¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¯Â¸¤¸¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¤¿¡£
¡Ö¥Õ¥¸¥°¥é¥ó°Â·Ý¤µ¤Þ¤ÎµÇ°º×¤Ø¤Ï¡¡ÀîÃæÈþ¹¬¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Ã¤Æ¤â¡¡ÁÇÀ²¤é¤·¤¤²ÎÀ¼¤À¤«¤é¡¢³§ÍÍ³Ú¤·¤ó¤Ç²¼¤µ¤¤¡£¥Õ¥¸¥°¥é¥ó°Â·Ý¤µ¤Þ¡¡ÁÏ¶È30¼þÇ¯¡¡¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÈþÀî·û°ì¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
ÈþÀî¤ÏÀè·î10Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î½Ð±éÍ½Äê¤È·çÀÊ¤ò¸øÉ½¡£¡Ö12·î6Æü(ÅÚ)¡ØÈþÀî·û°ì¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥³¥ó¥µ¡¼¥È2025¡Ù¡×¤Î³«ºÅ¥¥ã¥ó¥»¥ë¡¢¡Ö10·î17Æü(¶â)¡ØÆüËÜ²Î¼ê¶¨²ñÂè52²ó²ÎÍØº×¡Ù¡×½Ð±é¥¥ã¥ó¥»¥ë¤òÈ¯É½¤·¤¿¾å¤Ç¡¢Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï½ÐÀÊÍ½Äê¤À¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¡¢¡Ö12·î14Æü¡ÊÆü¡ËÌ¾Å´¥È¥è¥¿¥Û¥Æ¥ë¡ØÈþÀî·û°ì¡õ¥³¥í¥Ã¥±Christmas Dinner Show¡Ù¡×¡Ö12·î16Æü¡Ê²Ð¡ËÄ¹ºê¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥·¥Æ¥£HAPPINESS ARENA¡Ø¥¶¡¦¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Ù¡×¤Ë¤Ï½ÐÀÊ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÈþÀî¤Ï9·î11Æü¤Ë¥Ú¡¼¥¹¥á¡¼¥«¡¼¤Î¼è¤êÉÕ¤±¼ê½Ñ¤¬½ª¤ï¤ê¡¢Æþ±¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö¾¯¤·¤Ç¤âÁá¤¯¸µµ¤¤Ë»Å»öÉüµ¢¤Ç¤¤ë¤è¤¦Æü¡¹ÅØÎÏÃ×¤·¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£