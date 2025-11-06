ルーキーの六車日那乃＆加藤麗奈が首位発進 一ノ瀬優希ら1差3位
＜明治安田レディス 初日◇6日◇茨木国際ゴルフ倶楽部（大阪府）◇6405ヤード・パー72＞国内女子下部ステップ・アップ・ツアーの第1ラウンドが終了した。ともにルーキーの六車日那乃と加藤麗奈が6アンダーで首位に並んだ。
5アンダー・3位タイに一ノ瀬優希と大林奈央。トータル4アンダー・5位タイに澁澤莉絵留、上久保実咲、中山三奈が並んだ。今季ステップ2勝の仲宗根澄香、アマチュアの岩永杏奈は3アンダー・8位タイ。明治安田ステップ・ランキング（賞金ランク）1位の大久保柚季は1アンダー・32位タイで滑り出した。賞金総額は2000万円。優勝者には360万円が贈られる。
