首位発進の六車日那乃（写真は8月）（撮影：佐々木啓）

＜明治安田レディス　初日◇6日◇茨木国際ゴルフ倶楽部（大阪府）◇6405ヤード・パー72＞国内女子下部ステップ・アップ・ツアーの第1ラウンドが終了した。ともにルーキーの六車日那乃と加藤麗奈が6アンダーで首位に並んだ。

【写真】私服姿の六車日那乃が可愛い

5アンダー・3位タイに一ノ瀬優希と大林奈央。トータル4アンダー・5位タイに澁澤莉絵留、上久保実咲、中山三奈が並んだ。今季ステップ2勝の仲宗根澄香、アマチュアの岩永杏奈は3アンダー・8位タイ。明治安田ステップ・ランキング（賞金ランク）1位の大久保柚季は1アンダー・32位タイで滑り出した。賞金総額は2000万円。優勝者には360万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>

