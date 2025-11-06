21歳のアマチュアが単独首位発進 岩崎亜久竜2位、石川遼は37位
＜ACNチャンピオンシップ 初日◇6日◇三木ゴルフ倶楽部（兵庫県）◇7004ヤード・パー71＞国内男子ツアーの第1ラウンドが終了した。21歳のアマチュア・小林匠（大阪学院大3年）が9バーディ・2ボギーの「64」をマーク。7アンダー・単独首位発進を決めた。
【写真】竹ぼうきを振り回す石川遼
6アンダー・2位に岩崎亜久竜。5アンダー・3位タイに賞金ランキング1位の生源寺龍憲、小平智、堀川未来夢、蝉川泰果が続いた。ホストプロの片岡尚之は2アンダー・19位タイ発進。石川遼は1アンダー・37位タイで初日を終えた。今大会の賞金総額は1億円。優勝者には2000万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
ACN選手権 初日の結果
シード獲得か？QT行きか？ 国内男子崖っぷちランキング2025
最新！ 男子賞金ランキング
運命の女子最終プロテスト・リーダーボード
日本勢が上位発進！ 日米共催大会の初日結果
【写真】竹ぼうきを振り回す石川遼
6アンダー・2位に岩崎亜久竜。5アンダー・3位タイに賞金ランキング1位の生源寺龍憲、小平智、堀川未来夢、蝉川泰果が続いた。ホストプロの片岡尚之は2アンダー・19位タイ発進。石川遼は1アンダー・37位タイで初日を終えた。今大会の賞金総額は1億円。優勝者には2000万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
ACN選手権 初日の結果
シード獲得か？QT行きか？ 国内男子崖っぷちランキング2025
最新！ 男子賞金ランキング
運命の女子最終プロテスト・リーダーボード
日本勢が上位発進！ 日米共催大会の初日結果