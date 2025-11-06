郡山瞳、長田莉子、新藤励が首位発進 植竹愛海5位【マイナビ ネクストヒロインツアー】
＜kintone Golf Tournament 初日◇6日◇大栄カントリー倶楽部（千葉県）◇6299ヤード・パー72＞ツアー外競技「マイナビ ネクストヒロインツアー」は第1ラウンドが終了した。今季1勝の郡山瞳、新藤励、長田莉子が6アンダーで首位に並んだ。
【写真】河本結に安田祐香…女子プロたちの華やかドレス姿
5アンダー・4位に林亜莉菜。4アンダー・5位タイに植竹希望の妹・愛海（なるみ）、尾崎小梅、中島萌絵が続いている。飯島早織は2アンダー・12位タイ。今季2勝の臼井蘭世（らんぜ）は1アンダー・17位タイにつけている。※マイナビ ネクストヒロインゴルフツアー（共催：株式会社マイナビ、株式会社ALBA、株式会社ALBA TV）は「将来有望な若手女子ゴルファーに真剣勝負の機会を提供して大きく羽ばたいてもらいたい」という思いから2019年に開始。25年は17試合が予定。出場選手はポイントランキング、前回大会成績上位者、主催者推薦、ファン投票などにより決められる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
ネクヒロ第15戦 初日の結果
女子最終プロテストが開催中！ 3日目のリーダーボード
日米共催TOTOジャパンクラシック リーダーボード
お嫁さんになってほしい女子プロは？ 1位〜10位まとめ〔ランキング〕
師匠・天沼知恵子の教えで10ydアップ！ 早川夏未が取り入れたことは？
【写真】河本結に安田祐香…女子プロたちの華やかドレス姿
5アンダー・4位に林亜莉菜。4アンダー・5位タイに植竹希望の妹・愛海（なるみ）、尾崎小梅、中島萌絵が続いている。飯島早織は2アンダー・12位タイ。今季2勝の臼井蘭世（らんぜ）は1アンダー・17位タイにつけている。※マイナビ ネクストヒロインゴルフツアー（共催：株式会社マイナビ、株式会社ALBA、株式会社ALBA TV）は「将来有望な若手女子ゴルファーに真剣勝負の機会を提供して大きく羽ばたいてもらいたい」という思いから2019年に開始。25年は17試合が予定。出場選手はポイントランキング、前回大会成績上位者、主催者推薦、ファン投票などにより決められる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
ネクヒロ第15戦 初日の結果
女子最終プロテストが開催中！ 3日目のリーダーボード
日米共催TOTOジャパンクラシック リーダーボード
お嫁さんになってほしい女子プロは？ 1位〜10位まとめ〔ランキング〕
師匠・天沼知恵子の教えで10ydアップ！ 早川夏未が取り入れたことは？