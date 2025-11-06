FANTASTICS中島颯太、高橋恭平＆木村柾哉に自身がディレクター務めるジュエリープレゼント 映画『ロマンティック・キラー』で共演
ダンス＆ボーカルグループ・FANTASTICSの中島颯太が6日、東京・中目黒でジュエリーブランド『QUESERA（ケセラ）』のPOP UPのオープン前日取材会を開催した。
【写真】キュートすぎ！ルダハートポーズで笑顔の中島颯太
1周年を迎えるのを機に中島が同ブランドのディレクターだったことが発表された。アニバーサリー限定のブレスレット、イヤリングを着用し、イヤーカフ、バングル、ネックレスなど同ブランドのジュエリー計10点を身につけた中島は「発表の『1年ほど前から実はディレクターをしていた』という形で立ち上げていたんです。もともとジュエリーをやってみたいという思いもありながら、皆さんに自分のポジティブだったり、届ける何かがほしいな、と。スペイン語で『ケ・セラ・セラ』が『なるようになるさ』という意味合いがあった。そこから取って、今までなかった『ケセラ』という言葉で、思いを届けられたらなと作っておりました」と話した。
誰か着けている身近な人がいるのか、という質問が。中島は「妹が着けております」とにっこり。「メンバーにも渡そうかなと思ったんですけど、メンバーだと近すぎてバレちゃうんじゃないかなっていうので、 1回家族に渡した。この前も実家に帰った時に妹が着けていました」と笑顔で明かした。
さらに「12月12日公開の映画『ロマンティック・キラー』の撮影中にも『ケセラ』を作っていた。共演者である高橋京平（なにわ男子）とINIの木村柾哉くんにはプレゼントしました。『まだ着けないで！』と言っていたので、発表したから着けていただけるんじゃないかな」と期待していた。
中島がディレクターを務めるジュエリーブランド『QUESERA（ケセラ）』のブランド1周年を記念した初のPOP UP。1周年限定アイテムはパールを使った特別なアイテムで、中島が描き下ろした「ハート」「Q」のロゴがポイントになったコレクションになっている。また、1万5000円（税込）以上購入するとノベルティとして『QUESERA』オリジナルトートバッグがもらえる。
7日から9日まで開催される。
