小泉進次郎防衛相（44）が6日、TBS系「ひるおび」（月〜金曜前10・30）にリモート出演。ヘグセス米国防長官と会談した際にプレゼントした特製のスカジャンについて言及した。

小泉氏は国会の合間に出演。多忙さを聞かれると、「5月に農林水産大臣に急きょなって、それから総裁選、そして私は敗れて、高市内閣のもとで防衛大臣と。本当に激動ですね」としみじみと語った。

ヘグセス国防長官との会談で防衛相としての“外交デビュー”。地元・横須賀のスカジャンをプレゼントしたことに触れ、「横須賀は地元ですから、スカジャンをプレゼントしたんですけど、本当に喜んでくださって、良かったです」と安堵（あんど）の表情で振り返った。

ほかにも、馬に乗る織田信長の置物、国産の素材を使ったパンケーキの粉をプレゼントしたという。織田信長の置物を選んだ理由について「ヘグセス大臣は戦士の魂、戦士の精神というものをものすごい重視される方で、米軍に対しても常にウォリアー（warrior）として、戦士の精神なんだということを常々言う方なんですね」と説明。「その中で、米軍の変革をやろうとしてる。私は防衛力の変革をやろうとしている。その変革の一つの象徴は日本の戦国武将の中で言うと、信長さんだと。こういった思いから」と明かした。

また、パンケーキミックスについては「長官は週末は子供たちに自分でパンケーキを作るっていうことをやってるので、北海道や九州のパンケーキミックスを今回プレゼントしました」と笑顔。「（プレゼントは）大事ですよね。家族の中でも日本の話題になったら外交にとっても一番いいじゃないですか」と贈呈品の重要性を説いた。