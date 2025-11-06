日々やる気の出ない、全国のメンドくさがり必読‼　前代未聞の最強、だけど引きこもり勇者の冒険譚『ハーボ・クエスト』1巻誕生‼

●カッコよくないけどうらやましい

勇者の生きざま

ユウダイが描く画力無駄遣い冒険譚『ハーボ・クエスト』の第1巻。伝説の勇者の息子、ハーボ・ドイルドは、16歳になった日に、国王から魔王討伐を命じられるが、即断る。理由はメンドくさいから！

何もせずとも勇者の息子として悠々自適に暮らせるのに、命がけの冒険の旅に出る者などいないと、清々しいまでにメンドくさがる、前代未聞の勇者の姿

真の勇者はメンドくさがり！

その姿勢、どこかでマネしたい！

●巨乳しか認めない、潔い性癖

そんなハーボにやる気を出させるため、国王は「巨乳美少女戦士」をお供につけると交渉するが、欲張りな彼は「巨乳美少女戦士」を４人お供につけることで合意。かくしてハーボ好みの「巨乳美少女戦士」探しが始まる

勇者の好みは絶対的！

彼女は勇者に見初められるのか

●超絶美麗作画で描く、くだらなさの極致

この漫画、異常に絵が上手い。ハードボイルドと思いきや、最高にくだらない面白シーンを盛り上げる画力の無駄遣いは必見

そして魅力的な女性キャラや、ハーボが操る爆笑魔法など、見所は満載



ちょっとおバカな姫様も！

勇者の武器は多彩なのだ！

最高のネーミング！

今までになかった、頑張りたくないオレたちに向けた冒険物語

最高にやる気のない、けど最強の勇者の活躍を目撃すべし