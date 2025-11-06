Á°ÅÄ·òÂÀ ÆüËÜµå³¦¤Ø¤ÎÉüµ¢¤òSNS¤Ç²þ¤á¤ÆÉ½ÌÀ ¡ÖËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤½Ö´Ö¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î10Ç¯´Ö¤Ç¤·¤¿¡×
Á°ÅÄ·òÂÀ ¡Êc¡ËSANKEI
Á°ÅÄ·òÂÀÅê¼ê(37)¤¬6Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢²þ¤á¤ÆÆüËÜµå³¦¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤³¤È¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
Æ±Åê¼ê¤Ï8·î31Æü¤ËÊüÁ÷¤·¤¿¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ö¥¹¥Ýー¥Ä ¥ê¥¢¥é¥¤¥Ö～SPORTS¡¡Real¡õLive～¡×¤ËVTR½Ð±é¤·¤¿ºÝ¡¢¡Öº£Ç¯¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤ÏºÇ¸å¡×¤È¸ì¤ê¡¢ÆüËÜµå³¦Éüµ¢¤Î°Õ¸þ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
º£µ¨½ªÈ×¤Ï¥ä¥ó¥ー¥¹3A¤Ç¥×¥ìー¤·¤¿Á°ÅÄ¤Ï¡ÖÍè¥·ー¥º¥ó¤«¤éÆüËÜ¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈËÁÆ¬¤Ç·è°ÕÉ½ÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö2016Ç¯¤«¤é2025Ç¯¤Þ¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÌîµå¤ò¤·¤¿¤³¤È¤ÏÌ´¤Î¼Â¸½¤Ç¤¢¤ê¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤½Ö´Ö¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î10Ç¯´Ö¤Ç¤·¤¿¡£
»ä¤ÏÅÓÃæ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Áー¥à¥á¥¤¥È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤ËËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤é¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ï»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀ¤³¦¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤òÄÖ¤Ã¤¿¡£
10Ç¯´Ö¤Î¥á¥¸¥ãーÀ¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö½éÆü¤«¤é¤ß¤ó¤Ê¤¬»ä¤ä²ÈÂ²¤òÍ¥¤·¤¯·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢É¬Í×¤Ê»þ¤Ë½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢°ìÊâ°ìÊâ»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
ÉôÌç¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¡¢¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤Ç¤ª½Ë¤¤¡¢¥Ý¥¹¥È¥·ー¥º¥ó¤ò¶¥¤¤¡¢¥ïー¥ë¥É¥·¥êー¥º¤Ë¿Ê½Ð¡¢¤½¤Î»×¤¤½Ð¤Ï±Ê±ó¤Ë»Ä¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥µ¥Ýー¥È¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥×¥ìー¥ª¥Õ¤ä¥ïー¥ë¥É¥·¥êー¥º¤Îµå¾ì¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÏËÜÅö¤Ë¥Ï¥ó¥Ñ¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¸·¤·¤¤¥¸¥ã¥à¤òÆ¨¤ì¤¿¸å¤Î¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥ª¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢»ä¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤ÎºÇÂç¤Î½Ö´Ö¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£MLB¤È¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Î»þ´Ö¤Ï¡¢¥×¥ìー¥äー¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿Í¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¸½ºß¡¢NPB¤Ç97¾¡¡¢¥á¥¸¥ãー¤Ç68¾¡¤ò¥Þー¥¯¤·¡¢ÆüÊÆÄÌ»»200¾¡¤Þ¤Ç¤¢¤È35¾¡¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÁ°ÅÄ¡£Éüµ¢¤¹¤ëµåÃÄ¤Ï¤É¤³¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£
ÁèÃ¥Àï¤âÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢¡ÖÍè¥·ー¥º¥ó¡¢ÆüËÜ¤Ç¿·¤·¤¤¥Á¥ã¥×¥¿ー¤ò»Ï¤á¤ë¤Î¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÆ»¤¬ºÆ¤Ó¸òº¹¤¹¤ëÆü¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³§ÍÍ¡£¿´¤«¤é¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¥Æ¥ìÅì¥ê¥¢¥é¥¤¥ÖÊÔ½¸Éô
ÂçÃ«æÆÊ¿ ¥Ú¥é¥Ú¥é±Ñ¸ì¥¹¥Ôー¥Á¡ª²ñ¸«¤Ç¤âÁ´ÊÆ¤Ë¾×·â¡ª¡©
¥É·³¥í¥Ðー¥Ä´ÆÆÄ¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤ÏÃÏµå¾å¤ÇºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¤À¡£¥Ü¥ó¥º¤Ï»ä¤¬¸«¤¿Ãæ¤ÇºÇ¹â¤ÎÂÇ¼Ô¤À¤Ã¤¿¤¬¤³¤Î»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤«¥¸¥ã¥Ã¥¸¤À¤í¤¦¡×
¡Ö»Ë¾åºÇ¹â¤Î»î¹ç¤Î°ì¤Ä¤À¤Ã¤¿¡×±äÄ¹18²ó¤Î»àÆ®¤òÀ©¤·¤¿»Ø´ø´±¤¬¸ì¤ëÂçÃ«æÆÊ¿¤Ø¤Îµæ¶Ë¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È