井戸田潤、1歳長男が初スタジオ撮影「衣装オシャレ」「プロの顔になってる」 妻・蜂谷晏海が撮影ショットを公開
お笑いコンビ・スピードワゴンの井戸田潤（52）の妻でモデルの蜂谷晏海（はちや・あみ／33）が6日、自身のインスタグラムを更新。“ベビバーグ”こと長男（1）が初めてのスタジオ撮影を体験し、撮影ショットを公開した。
【写真】「プロの顔になってる」井戸田潤＆蜂谷晏海、長男の“初”スタジオ撮影ショット
「毎日カメラロールには納めているけど、記念にプロの方に撮ってもらいたいな〜と思いつつも体調がバシッと決まらなかったり、どこのスタジオがいいかな〜と悩んだりしましたが！前からチェックしていたスタジオMARLMARL（ @studio_marlmarl ）さんから新衣装登場！てことで、やっと行ってきたよーー!!!!」と報告し、9枚の撮影カットをアップ。
長男は、胸元に大きなリボンが付いた全身ブラックの衣装に、チェックのベレー帽を合わせたコーディネートで、表情豊かにさまざまなポーズを披露している。
蜂谷は「新衣装、激かわ!!カッコ良い!!! 他にはないシックなイメージの衣装×赤ちゃん、ていうギャップが本当にきゃわいいですよね」と興奮気味につづり、「最初は知らない場所で泣きそうになりながらも、ボールやおもちゃ、シャボン玉の映っても映えるアイテムでご機嫌取ってもらい、すぐに楽しそうに撮影できました！衣装も嫌がらず着てくれて、ありがとう」と撮影時の様子を明かした。
さらに「あ〜ほんと、撮影して良かった 可愛いし一生思い出、記念になる撮影なって大満足！」（原文ママ）と喜びをにじませ、「赤ちゃんがグズらないように、素早い対応とあやしながら着替えさせてくれたり、プロの技にたくさん助けられました！あっという間の撮影で楽しかったです！」と振り返った。
蜂谷は7月に第2子妊娠を発表しており、「また弟とベビバーグと4人でも撮影しに行きたいなぁ 兄弟でMARLMARLの衣装着てるのも絶対可愛いよね！」と心躍らせていた。
キュートな撮影ショットにファンからは、「めっちゃかわいいです 衣装オシャレですね！」「ベビバーグも、ちゃんとプロの顔になってる」「お座り上手」「本当、お兄ちゃんになって来ましたねー」「ママ そっくり」などのコメントが寄せられている。
蜂谷と井戸田は2022年9月に結婚。24年7月に第1子長男が誕生。SNSでは家族の日常を温かく切り取った投稿がたびたび話題となっている。
