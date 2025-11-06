日経225オプション12月限（6日日中） 2万5000円プットが出来高最多360枚
6日の日経225オプション2025年12月限（最終売買日12月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は5335枚だった。うちプットの出来高が3645枚と、コールの1690枚を上回った。プットの出来高トップは2万5000円の360枚（1円安16円）。コールの出来高トップは5万5000円の238枚（70円高390円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
15 -2 4 66000
9 -1 7 65000
13 -2 9 64000
7 +3 20 63000
4 +5 24 62500
14 +9 30 62000
12 +11 42 61000
98 +6 46 60000
12 +20 75 59500
75 -3 71 59000
55 +5 88 58500
18 -5 110 58000
26 +15 145 57500
52 +35 175 57000
27 +15 220 56500
160 +20 255 56000
41 +40 305 55500
238 +70 390 55000
58 +30 485 54500
13 515 54375
14 +100 540 54250
13 555 54125
71 +110 590 54000
22 605 53875
16 +105 635 53750
9 +250 745 53625
57 +175 780 53500
7 750 53375
8 850 53250
7 820 53125
51 +170 870 53000
6 900 52875
6 940 52750
3 965 52625
120 +175 1015 52500
3 -265 1075 52375
6 +405 1200 52250
3 +290 1250 52125
35 +205 1200 52000
3 -235 1360 51875
5 -240 1415 51750
3 -245 1475 51625
17 +320 1475 51500 1975 +200 1
2 +65 1490 51375
2 +425 1550 51250
13 1620 51125 1840 +220 3
87 +95 1690 51000 1790 +240 51
4 1745 50875 1720 4
6 1910 50750 1675 5
18 1890 50625 1620 37
34 +310 1950 50500 1570 -535 54
29 2035 50375 1510 34
13 2225 50250 1470 35
26 2175 50125 1395 34
16 +375 2255 50000 1385 -275 154
1 2370 49875 1330 +115 72
49750 1300 +120 71
4 2605 49625 1270 +125 69
49500 1210 -270 85
49375 1155 -365 2
