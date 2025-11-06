　6日の日経225オプション2025年12月限（最終売買日12月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は5335枚だった。うちプットの出来高が3645枚と、コールの1690枚を上回った。プットの出来高トップは2万5000円の360枚（1円安16円）。コールの出来高トップは5万5000円の238枚（70円高390円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　15　　　-2　　　 4　　66000　
　　 9　　　-1　　　 7　　65000　
　　13　　　-2　　　 9　　64000　
　　 7　　　+3　　　20　　63000　
　　 4　　　+5　　　24　　62500　
　　14　　　+9　　　30　　62000　
　　12　　 +11　　　42　　61000　
　　98　　　+6　　　46　　60000　
　　12　　 +20　　　75　　59500　
　　75　　　-3　　　71　　59000　
　　55　　　+5　　　88　　58500　
　　18　　　-5　　 110　　58000　
　　26　　 +15　　 145　　57500　
　　52　　 +35　　 175　　57000　
　　27　　 +15　　 220　　56500　
　 160　　 +20　　 255　　56000　
　　41　　 +40　　 305　　55500　
　 238　　 +70　　 390　　55000　
　　58　　 +30　　 485　　54500　
　　13　　　　　　 515　　54375　
　　14　　+100　　 540　　54250　
　　13　　　　　　 555　　54125　
　　71　　+110　　 590　　54000　
　　22　　　　　　 605　　53875　
　　16　　+105　　 635　　53750　
　　 9　　+250　　 745　　53625　
　　57　　+175　　 780　　53500　
　　 7　　　　　　 750　　53375　
　　 8　　　　　　 850　　53250　
　　 7　　　　　　 820　　53125　
　　51　　+170　　 870　　53000　
　　 6　　　　　　 900　　52875　
　　 6　　　　　　 940　　52750　
　　 3　　　　　　 965　　52625　
　 120　　+175　　1015　　52500　
　　 3　　-265　　1075　　52375　
　　 6　　+405　　1200　　52250　
　　 3　　+290　　1250　　52125　
　　35　　+205　　1200　　52000　
　　 3　　-235　　1360　　51875　
　　 5　　-240　　1415　　51750　
　　 3　　-245　　1475　　51625　
　　17　　+320　　1475　　51500　　1975 　　+200　　　 1　
　　 2　　 +65　　1490　　51375　
　　 2　　+425　　1550　　51250　
　　13　　　　　　1620　　51125　　1840 　　+220　　　 3　
　　87　　 +95　　1690　　51000　　1790 　　+240　　　51　
　　 4　　　　　　1745　　50875　　1720 　　　　　　　 4　
　　 6　　　　　　1910　　50750　　1675 　　　　　　　 5　
　　18　　　　　　1890　　50625　　1620 　　　　　　　37　
　　34　　+310　　1950　　50500　　1570 　　-535　　　54　
　　29　　　　　　2035　　50375　　1510 　　　　　　　34　
　　13　　　　　　2225　　50250　　1470 　　　　　　　35　
　　26　　　　　　2175　　50125　　1395 　　　　　　　34　
　　16　　+375　　2255　　50000　　1385 　　-275　　 154　
　　 1　　　　　　2370　　49875　　1330 　　+115　　　72　
　　　　　　　　　　　　　49750　　1300 　　+120　　　71　
　　 4　　　　　　2605　　49625　　1270 　　+125　　　69　
　　　　　　　　　　　　　49500　　1210 　　-270　　　85　
　　　　　　　　　　　　　49375　　1155 　　-365　　　 2　