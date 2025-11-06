日経225オプション11月限（6日日中） 5万4000円コールが出来高最多990枚
6日の日経225オプション2025年11月限（最終売買日11月13日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万7058枚だった。うちプットの出来高が1万16枚と、コールの7042枚を上回った。プットの出来高トップは4万6000円の986枚（101円安74円）。コールの出来高トップは5万4000円の990枚（37円安57円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
294 -1 1 60000
3 -1 1 59500
23 -3 1 59000
59 -3 2 58500
211 -3 3 58000
56 -2 4 57500
356 -6 3 57000
76 -10 6 56500
555 -14 9 56000
201 -16 14 55500
715 -22 23 55000
331 -26 36 54500
18 -6 41 54375
68 -5 46 54250
5 -47 68 54125
990 -37 57 54000
20 +9 82 53875
92 -33 72 53750
17 -12 80 53625
400 -37 88 53500
8 +51 150 53375
57 -35 115 53250
22 -35 130 53125
636 -55 140 53000
11 -5 170 52875
63 -5 190 52750
36 -55 190 52625
264 -50 215 52500
5 +35 295 52375
37 0 295 52250
6 +35 330 52125
664 -65 345 52000 1445 -665 10
12 +85 405 51875 1405 3
23 -40 420 51750
33 +95 495 51625 1250 1
150 +10 540 51500 1130 -770 4
27 +90 670 51375 1075 +135 4
98 +30 655 51250 1000 -810 15
9 +5 680 51125 940 +100 4
248 +60 790 51000 880 -700 78
34 +50 835 50875 820 +70 24
56 +20 860 50750 795 -590 17
9 +160 1005 50625 715 67
25 +125 1140 50500 710 -920 61
1 1240 50375 640 +65 13
1 +250 1255 50250 615 -435 59
3 +420 1405 50125 550 -435 25
9 +25 1330 50000 515 -300 702
49875 535 -740 24
49750 425 -445 45
49625 405 17
49500 395 -305 312
49375 350 -390 5
49250 350 -390 45
49125 310 -405 22
