　6日の日経225オプション2025年11月限（最終売買日11月13日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万7058枚だった。うちプットの出来高が1万16枚と、コールの7042枚を上回った。プットの出来高トップは4万6000円の986枚（101円安74円）。コールの出来高トップは5万4000円の990枚（37円安57円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　 294　　　-1　　　 1　　60000　
　　 3　　　-1　　　 1　　59500　
　　23　　　-3　　　 1　　59000　
　　59　　　-3　　　 2　　58500　
　 211　　　-3　　　 3　　58000　
　　56　　　-2　　　 4　　57500　
　 356　　　-6　　　 3　　57000　
　　76　　 -10　　　 6　　56500　
　 555　　 -14　　　 9　　56000　
　 201　　 -16　　　14　　55500　
　 715　　 -22　　　23　　55000　
　 331　　 -26　　　36　　54500　
　　18　　　-6　　　41　　54375　
　　68　　　-5　　　46　　54250　
　　 5　　 -47　　　68　　54125　
　 990　　 -37　　　57　　54000　
　　20　　　+9　　　82　　53875　
　　92　　 -33　　　72　　53750　
　　17　　 -12　　　80　　53625　
　 400　　 -37　　　88　　53500　
　　 8　　 +51　　 150　　53375　
　　57　　 -35　　 115　　53250　
　　22　　 -35　　 130　　53125　
　 636　　 -55　　 140　　53000　
　　11　　　-5　　 170　　52875　
　　63　　　-5　　 190　　52750　
　　36　　 -55　　 190　　52625　
　 264　　 -50　　 215　　52500　
　　 5　　 +35　　 295　　52375　
　　37　　　 0　　 295　　52250　
　　 6　　 +35　　 330　　52125　
　 664　　 -65　　 345　　52000　　1445 　　-665　　　10　
　　12　　 +85　　 405　　51875　　1405 　　　　　　　 3　
　　23　　 -40　　 420　　51750　
　　33　　 +95　　 495　　51625　　1250 　　　　　　　 1　
　 150　　 +10　　 540　　51500　　1130 　　-770　　　 4　
　　27　　 +90　　 670　　51375　　1075 　　+135　　　 4　
　　98　　 +30　　 655　　51250　　1000 　　-810　　　15　
　　 9　　　+5　　 680　　51125　　 940 　　+100　　　 4　
　 248　　 +60　　 790　　51000　　 880 　　-700　　　78　
　　34　　 +50　　 835　　50875　　 820 　　 +70　　　24　
　　56　　 +20　　 860　　50750　　 795 　　-590　　　17　
　　 9　　+160　　1005　　50625　　 715 　　　　　　　67　
　　25　　+125　　1140　　50500　　 710 　　-920　　　61　
　　 1　　　　　　1240　　50375　　 640 　　 +65　　　13　
　　 1　　+250　　1255　　50250　　 615 　　-435　　　59　
　　 3　　+420　　1405　　50125　　 550 　　-435　　　25　
　　 9　　 +25　　1330　　50000　　 515 　　-300　　 702　
　　　　　　　　　　　　　49875　　 535 　　-740　　　24　
　　　　　　　　　　　　　49750　　 425 　　-445　　　45　
　　　　　　　　　　　　　49625　　 405 　　　　　　　17　
　　　　　　　　　　　　　49500　　 395 　　-305　　 312　
　　　　　　　　　　　　　49375　　 350 　　-390　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　49250　　 350 　　-390　　　45　
　　　　　　　　　　　　　49125　　 310 　　-405　　　22　