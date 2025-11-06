【不二家】11月開催のお得なセール、内容は？ 2日間限定のケーキも要チェック。
不二家の公式サイトでは、「お得セール情報」としてお買い得の商品やキャンペーン情報を公開しています。
今回は、2025年11月6日現在で実施しているセールやキャンペーンを紹介します。
限定グッズのプレゼントも
11月の不二家は、創業祭セールを開催。そのほかにも日にち限定の商品やお得なキャンペーンなど様々なイベントが実施されます。
【創業祭セール】
115周年を迎える不二家は、プレゼント企画やスペシャルスイーツを販売します。
〈プレゼント企画〉
3000円以上購入すると、先着でもらえます（無くなり次第終了）。
・11月1日...ペコちゃん2026年スケジュール手帳＆ブック型ふせん
・11月16日...115周年ペコちゃんオリジナルスプーン
・11月28日...ペコちゃんリバーシプルポーチ（ブラック）
〈限定商品〉
・11月1日...LOOK彩色苺ミルクレープ（あまおう苺 ）／LOOK彩色苺ケーキ（つぶつぶ苺）／LOOK彩色苺ケーキ（とちあいか）／創業祭焼菓子詰め合わせ
・11月14日から16日...ペコちゃんスペシャルケーキ
・11月21日...ブラックなミルクレープ／ブラックなショートケーキ／ブラックなモンブラン
【メロンの日・ぶどうの日】
毎月6日を「メロンの日」、23日を「ぶどうの日」として限定商品が登場します。
【スイーツ応援セール】
日にち限定で、スイーツのセールを開催しています。
・11月7日から9日...サンリオマカロン（各種）216円→129円
・11月14日から16日...ペコちゃんのツインほっぺ（シャンテリー＆カスタードクリーム）177円→127円
・11月21日から24日...サンリオマカロン（各種）216円→129円
・11月28日から30日...ふんわりスフレチーズケーキ577円→491円
【「いい夫婦の日」限定商品】
11月22日は「いい夫婦の日」。11月22日と23日限定で、「フルーツたっぷりペアロール」が登場します。
【窯焼きシューの日】
毎週水曜日に「窯焼きダブルシュークリーム」がお得になるセールを開催。
11月は5日、12日、19日、26日が対象です。
【ショートケーキ12の色物語】
毎月22日から月末限定で月ごとに異なるイメージカラーを表現したショートケーキが登場。
11月22日から30日までの9日間限定で、「ショートケーキの12の色物語 色めく秋のショートケーキ」を販売します。
いずれの商品も、数に限りがあるため売り切れる場合があります。また、レストラン併設店舗や一部店舗ではセールを実施していません。
※価格はすべて税込です。
※画像は公式サイトより。
東京バーゲンマニア編集部