【不二家】11月開催のお得なセール、内容は？　2日間限定のケーキも要チェック。

不二家の公式サイトでは、「お得セール情報」としてお買い得の商品やキャンペーン情報を公開しています。

今回は、2025年11月6日現在で実施しているセールやキャンペーンを紹介します。

限定グッズのプレゼントも

11月の不二家は、創業祭セールを開催。そのほかにも日にち限定の商品やお得なキャンペーンなど様々なイベントが実施されます。

【創業祭セール】

115周年を迎える不二家は、プレゼント企画やスペシャルスイーツを販売します。

〈プレゼント企画〉

3000円以上購入すると、先着でもらえます（無くなり次第終了）。

・11月1日...ペコちゃん2026年スケジュール手帳＆ブック型ふせん

・11月16日...115周年ペコちゃんオリジナルスプーン

・11月28日...ペコちゃんリバーシプルポーチ（ブラック）

〈限定商品〉

・11月1日...LOOK彩色苺ミルクレープ（あまおう苺 ）／LOOK彩色苺ケーキ（つぶつぶ苺）／LOOK彩色苺ケーキ（とちあいか）／創業祭焼菓子詰め合わせ

・11月14日から16日...ペコちゃんスペシャルケーキ

・11月21日...ブラックなミルクレープ／ブラックなショートケーキ／ブラックなモンブラン

【メロンの日・ぶどうの日】

毎月6日を「メロンの日」、23日を「ぶどうの日」として限定商品が登場します。

【スイーツ応援セール】

日にち限定で、スイーツのセールを開催しています。

・11月7日から9日...サンリオマカロン（各種）216円→129円

・11月14日から16日...ペコちゃんのツインほっぺ（シャンテリー＆カスタードクリーム）177円→127円

・11月21日から24日...サンリオマカロン（各種）216円→129円

・11月28日から30日...ふんわりスフレチーズケーキ577円→491円

【「いい夫婦の日」限定商品】

11月22日は「いい夫婦の日」。11月22日と23日限定で、「フルーツたっぷりペアロール」が登場します。

【窯焼きシューの日】

毎週水曜日に「窯焼きダブルシュークリーム」がお得になるセールを開催。

11月は5日、12日、19日、26日が対象です。

【ショートケーキ12の色物語】

毎月22日から月末限定で月ごとに異なるイメージカラーを表現したショートケーキが登場。

11月22日から30日までの9日間限定で、「ショートケーキの12の色物語 色めく秋のショートケーキ」を販売します。

いずれの商品も、数に限りがあるため売り切れる場合があります。また、レストラン併設店舗や一部店舗ではセールを実施していません。

※価格はすべて税込です。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部