¤â¤â¥¯¥í¡¦º´¡¹ÌÚºÌ²Æ¡¢14Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤âÀÞ¤ê¹ç¤¤¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¡È°ø±ï¤ÎÁê¼ê¡É¤ÈÂÐ·è¡ª
¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê»Ñ¤òÇÛ¿®¤¹¤ë¥Æ¥ìÄ«Æ°²è¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÖÁÈ¡Ø¤â¤â¥¯¥íChan¡Ù¡£
¡ô784¤Ç¤Ï¡¢¿·´ë²è¡Ö¹Ô¤¯¤¼¤Ã¡ª¥é¥Ã¥¡¼¥É¥Ü¥ó!!¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¡ª
¢¡²ÆºÚ»Ò¡¢ËÊ¤¨¤ë¡ª¡Ö³Ú¤·¤¯¤¤¤³¤¦¡ª¡×
º£²ó¤Î¿·´ë²è¡ÖÁ´¤Æ¤Ï¥³¥¤¥ó¤¬·è¤á¤ë!¡¡¥é¥Ã¥¡¼¤«!?¡¡¥¢¥ó¥é¥Ã¥¡¼¤«!?¡Ø¹Ô¤¯¤¼¤Ã¡ª¥é¥Ã¥¡¼¥É¥Ü¥ó!!¡Ù¡×¤Ï¡¢±¿¤È¼ÂÎÏ¤¬»î¤µ¤ì¤ë¿·´¶³Ð¥³¡¼¥Ê¡¼¤À¡£
¡Ö¥é¥Ã¥¡¼¥É¥Ü¥ó¥³¥¤¥ó¡×¤ò¥È¥¹¤·¡¢¤â¤â¥¯¥í¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿É½¤¬½Ð¤ì¤Ð¡Ö¥é¥Ã¥¡¼¥³¡¼¥¹¡×¡¢¡ÖÄÌ¤ê¤¹¤¬¤ê¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¡×¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿Î¢¤¬½Ð¤ì¤Ð¡Ö¥É¥Ü¥ó¥³¡¼¥¹¡×¤È¤¤¤¦¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥ë¡¼¥ë¡£Á°¼Ô¤Î¾ì¹ç¤Ï¥²¡¼¥à¤Î¾¡¼Ô¤¬¤´¤Û¤¦¤Ó¤ò¡¢¸å¼Ô¤Î¾ì¹ç¤ÏÇÔ¼Ô¤¬È³¥²¡¼¥à¤ò¼õ¤±¤ë¡£
¤³¤³¤Þ¤ÇÀâÌÀ¤òÊ¹¤¤¤¿¥²¥¹¥È¤Î¥á¥¤¥×¥ëÄ¶¹ç¶â¡¦°ÂÆ£¤Ê¤Ä¤Ï¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¡Ê»öÁ°¤Î¡ËÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤·¤Ê¤¤¤ó¤À¤Í¡×¤È¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤¡£ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤â¤â¥¯¥í¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï´·¤ì¤Ã¤³¤À¡£
ºÇ½é¤Ë¥³¥¤¥ó¥È¥¹¤ò¤¹¤ë¤Î¤ÏÉ´ÅÄ²ÆºÚ»Ò¡£°ìÅÙ¥³¥¤¥ó¥È¥¹¤ò¥ß¥¹¤¹¤ë¤È¡¢»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¡ÖÄÌ¤ê¤¹¤¬¤ê¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¡×¤«¤é¡¢¼¡¤â¥ß¥¹¤ì¤ÐÈ³¥²¡¼¥à¤À¤È¶¼¤µ¤ì¤ë¡£É´ÅÄ¤Ï¡Ö³Ú¤·¤¯¤¤¤³¤¦¡ª¡¡¿·´ë²è¡ª¡×¤ÈËÊ¤¨¡¢É¸¸ì¤Î¤è¤¦¤ÊÀµ¤·¤µ¤ÇÈ¿ÏÀ¤¹¤ë¡£
´Î¿´¤Î¥³¥¤¥ó¤ÏÎ¢¤Ç¡¢¹¬Àè°¤¯¡Ö¥É¥Ü¥ó¥³¡¼¥¹¡×¤Ø¡£È³¥²¡¼¥à¤Ï¡Ö30ÉÃ´Ö¥Î¥ê¥Ä¥Ã¥³¥ß¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Ë·è¤Þ¤ë¡£
¥²¡¼¥à¤Ï¡Ö¸µÁÄ¤°¤é¤°¤é¥²¡¼¥à¡×¡£4ÃÊ¤Î¥¿¥ï¡¼¤Ë¿Í·Á¤ò¾è¤»¤Æ¤¤¤¡¢ÅÝ¤·¤¿¤éÉé¤±¤È¤Ê¤ë¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï¹â¾ë¤ì¤Ë¤¬¹¶¤á¤Î»ÑÀª¤ò¸«¤»¡¢ÉÔ°ÂÄê¤Ê¾ì½ê¤Ë¿Í·Á¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤¬¡¢¹â¾ë¤Î¼¡¤Ë½çÈÖ¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¿¥²¥¹¥È¤Î¤«¤¬²°¡¦²ì²°ÁÔÌé¤¬¥¿¥ï¡¼¤òÅÝ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¼ýÏ¿Á°¤Ë³Ú²°¤Ç3»þ´Ö¤â¿²¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦²ì²°¡¢¤Þ¤À¿²¤Ü¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
È³¥²¡¼¥à¤Î¡Ö30ÉÃ´Ö¥Î¥ê¥Ä¥Ã¥³¥ß¡×¤Ç¤Ï¡¢¡ÖË¹»ÒÍî¤È¤·¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢½÷¤Î»Ò¤Î´é¤ò¤·¤¿¿Í·Á¤ÎÈï¤êÊª¤ò¼êÅÏ¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤ò30ÉÃ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥Î¥êÂ³¤±¤ë²ì²°¡£
¥°¥í¥Ã¥¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤Ê¤ó¤È¤«30ÉÃ¤òÂÑ¤¨¤¤Ã¤¿¡£´Î¿´¤Î¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òËº¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¤´°¦ÕÈ¤À¡£
¢¡¤¢¡¼¤ê¤ó¡õ¤Ê¤Ä¡Ö¤ï¡Á¤Ù¤·¤ç¤Ù¤·¤ç¤À¡Á¡×
Â³¤¤¤Æº´¡¹ÌÚºÌ²Æ¤¬¥³¥¤¥ó¥È¥¹¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤¬¡¢¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤É¤¦¤ä¤é¤³¤ì¤¬½éÄ©Àï¤À¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¡Ê¤ß¤ó¤Ê¡Ë¤¤¤Ä¥³¥¤¥ó¥È¥¹¤·¤Æ¤ë¤Î!?¡×¤ÈÉÔ»×µÄ¤½¤¦¤ËÌä¤¤¤«¤±¤ë¡£
·ë¶É¥³¥¤¥ó¥È¥¹¤ÏËè²ó¡¢²ì²°¤¬¤ä¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢²ì²°¤ÏºÆ¤Ó¡Ö¥É¥Ü¥ó¥³¡¼¥¹¡×¤òÅö¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Â»¤ÊÌò¤ò°ú¤¼õ¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
º£ÅÙ¤ÏÈ³¥²¡¼¥à¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥¸¥ç¡¼¥¯¤Ã¤Ý¤¤¤·¤ã¤Ù¤êÊý¤ÇºÇ¶á¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¡Ö¥Á¥ó¥Ù¥ë¤òÌÄ¤é¤·¤¿¤éÉé¤±¥²¡¼¥à¡×¤òÍ·¤Ö¡£
1ÂÐ1¤Ç¡¢¥Á¥ó¥Ù¥ë¤ËÈï¤»¤¿¥Õ¥¿¤ò¥ê¥º¥à¤è¤¯¸ò¸ß¤ËÃ¡¤¹ç¤¦¡£¼«Ê¬¤ÎÃ¡¤¯¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥Õ¥¿¤ò¼è¤ê¡¢Áê¼ê¤Ë¥Á¥ó¥Ù¥ë¤òÌÄ¤é¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¥²¡¼¥à¤À¡£
¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È·Á¼°¤Ç1ÂÐ1¤ÎÂÐ·è¤ò3²ó¹Ô¤¤¡¢Éé¤±»Ä¤Ã¤¿3¿Í¤Ç2Ï¢ÇÔ¤·¤¿¿Í¤¬¡Ö¥É¥Ü¥ó¾Þ¡×¤È¤Ê¤ë¡£
ºÇ½é¤ÎÂÐ·è¤ÏÉ´ÅÄvs²ì²°¡£¡Ö»ä¡¢¥ê¥º¥à´¶¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤È¼«¿®¤ò¸«¤»¤ëÉ´ÅÄ¡£¤·¤«¤·2¿Í¤È¤â¿µ½Å¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«¾¡Éé¤¬·è¤Þ¤é¤º¡¢¤¤¤Ã¤¿¤ó¥¹¥È¥Ã¥×¡£
¡Ö¶¯¤¯Ã¡¤³¤¦¡×¤ÈÌóÂ«¤¹¤ë¤â¡¢º£ÅÙ¤Ï2¿Í¤È¤â¥Õ¥¿¤Î¾å¤«¤éÌÄ¤é¤¹¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¡£É´ÅÄ¡õ²ì²°¡¢¤ª¤Ã¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤¤¤Ê¥³¥ó¥Ó¤À¡£·ë¶É¤³¤ÎÂÐ·è¤Ï¡¢3ÅÙÌÜ¤ÎÀµÄ¾¤ÇÉ´ÅÄ¤¬Éé¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
Â³¤¤¤Æ¤Ï¡¢¹â¾ëvs¶Ì°æ»í¿¥¡£¼«Ê¬¤ÎÃ¡¤¯¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¤Á¤ó¤È¼ê¤ò²¼¤í¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¹â¾ë¤Ë¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤Î¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¤¬²¼¤ë¤â¡¢¤½¤ÎÄ¾¸å¡¢ÌýÃÇ¤·¤¿¶Ì°æ¤¬¤¢¤Ã¤µ¤ê¤È¥Á¥ó¥Ù¥ë¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
ºÇ¸å¤ÎÂÐ·è¤Ï¡¢º´¡¹ÌÚvs°ÂÆ£¡£2011Ç¯¤Ë¥É¥Ã¥¥ê¤ÇÅ¨ÂÐ´Ø·¸¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤«¤éÌó14Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤âÀÞ¤ê¹ç¤¤¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦2¿Í¡£ÄÌ¤ê¤¹¤¬¤ê¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤ËÂ¥¤µ¤ì¤Æ°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤¹¤È¡¢2¿Í¤È¤â¡Ö¤ï¡Á¡¢¤Ù¤·¤ç¤Ù¤·¤ç¤À¡Á¡×¤ÈÀ¼¤òÂ·¤¨¤ë¡£¤³¤³¤Ë¡Ö¤Ê¤Ä¡õ¤¢¡¼¤ê¤ó¤Î°®¼ê·Ý¡×¤¬´°À®¤·¤¿¡£
´Î¿´¤Î¥²¡¼¥à¤Ï°ÂÆ£¤¬´°ÇÔ¡£¼¡²ó¤ÏÉ´ÅÄ¡õ¶Ì°æ¡õ¤Ê¤Ä¤Ç¡¢·èÄêÀï¤À¡ª