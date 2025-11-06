

駐車場内にあるLUUPのポート（筆者撮影）

【写真を見る】LUUPを借りて試す様子＆筆者が見た《世界の電動キックボード》の風景はこんな感じ

電動キックボード「LUUP（ループ）」の悪質マナーが話題だ。

SNSの投稿には「スマホを片手に運転していて怖い」「歩道を猛スピードで走行している」「信号無視や一時不停止は当たり前」「免許制にしてほしい」など、不安と不満の声があふれている。

筆者はウーバー配達員＋出前館配達員として日々働いているが、神戸・三ノ宮駅前を歩いているとき、LUUPの危険運転を目撃したことがある。その人は20代くらいの男性で、かなりスピードを出した状態で、車道と歩道をクネクネと走行していた。

地方と都心に温度差…。LUUP悪質マナーの実態

こういった危険運転の光景に、地方に住んでいる人はあまり実感がないかもしれない。なぜならLUUPの提供エリアは限定的で、現在の主な提供エリアは東京・横浜・大阪・京都・名古屋・仙台・福岡などの大都市がメインだから。

提供エリア内でも、例えば私の住んでいる神戸市の場合、中心駅である三ノ宮駅周辺など、限られた範囲内でしか移動できない。よって私がLUUPに乗った人を目撃するのは、三ノ宮駅に立ち寄ったときだけ。

しかし、今後の展開次第では、LUUPの悪質マナーに全国各地で悩まされる可能性がある。なぜなら、提供エリアは順次拡大しており、本記事を執筆時点でポート（LUUPが置いてある場所・置ける場所）の数は1万5300ポートを超えた。専用アプリのダウンロード数も500万を超えている。



集合住宅が多い通りにもポートがあった（筆者撮影）

ウーバーと出前館が「電動キックボード」を禁止している理由

電動キックボードの「安全性」については、ウーバーと出前館のフードデリバリー大手2社も「違和感」や「危機感」を覚えているようだ。

ウーバーイーツでは、特定小型原動機付自転車（いわゆる電動キックボード）を配達車両として登録・使用することを禁止している。この禁止の理由について、ウーバー運営は「現在の法的な複雑さ」「配達パートナーや地域コミュニティの安全性の懸念」を挙げている。もしも配達員の使用が判明した場合、アカウント停止の措置を取ることもあるそうだ。

出前館も電動キックボードを「禁止車両」として配達員へ通達しており、この理由について「配達員の皆様の安全」を挙げている。



ウーバー公式サイト「電動キックボード禁止」案内文より



出前館公式サイト「電動キックボード禁止」案内文より

2社で共通している「配達員の安全性」という言葉は、「走行上の安定性」という言葉に置き換えることができるかもしれない。電動キックボードは2輪の乗り物だが、タイヤが非常に小さい。よって自転車通行では問題に感じない段差や溝でも、ガタンと大きな衝撃を受けることがある。商品が荷崩れするリスクはもちろん、最悪の場合は事故につながるかもしれない。

また電動キックボードには「利用者の悪質マナー」が目立っており、これを回避したいデリバリー会社側の事情もあるのだろう。例えばLUUPは車道走行が原則だが、条件によっては歩道走行が可能となっている。しかし歩道では時速6キロ以下で走行しなければならず、これをキッチリ守っている利用者は（あくまで私の体感値として）かなり少ないのではないか。



LUUP公式サイト「LUUPの電動キックボードのルールQ&A」より

その一方で、そもそも時速6キロがどれくらいの速度なのか、イメージできる人はそれほど多くないのではないか。例えば不動産広告における「徒歩〇〇分」とは一般的に「1分＝80メートル」で計算されており、時速に換算すると4.8キロになるそうだが……。

LUUPがどのような仕組みになっていて、時速6キロはどれくらいの速度なのか。これは肉体派ライターとして、実際に乗って検証するしかない！

登録は簡単。しかし地方都市での乗車には課題も

まずはLUUPアプリをダウンロード。電話番号認証→プロフィール入力→クレジットカード登録→年齢確認書類の登録（16歳以上しか利用できないため）→全14問の交通ルールテスト（全問正解が合格条件）へと進み、この段階でLUUPが利用できるようになる。

料金プランは、ライド基本料50円（税込。以下同）＋時間料金1分あたり20円（東京・大阪以外は15円）。なお1分未満の単数部分は切り上げられる。

（例）筆者の住む神戸市で、LUUPを9分40秒利用した場合、ライド基本料50円＋15円×10分で150円＝合計200円がクレジットカードから引き落とされる。

その他、3時間980円、12時間2480円で利用できる「LUUP乗り放題パス」。月額980円を支払うことで30分区切り200円で利用できる「サブスクプラン」もあるようだ。ちなみに友達を紹介すると、紹介者は30分ライド無料クーポンが付与される。

初めてアプリを起動させてまず驚いたのは、アプリに表示される「ポート」数の多さだ。ポートとは簡単に言うと「LUUPの出し入れができる場所」なのだが、興味本位で東京23区内のポートを調べたところ、（私の住む神戸市と異なり）ギッシリとポートが設置されていた。



とんでもないことになっている東京都のポート数（筆者撮影）



神戸市のポート数はまだまだ少ない（筆者撮影）

LUUP利用時は、乗車するポートと降車するポートをアプリ画面から指定する（途中変更もできる）。とどのつまり利用者は、指定したポート間を移動する。この点は諸外国と大きな違いかもしれない。

過去に私はアイスランドとマレーシアで、シェア型の電動キックボードに乗車したことがある。これらの国では「禁止エリア以外、どこに降車してもいい」といった条件だった。これは視点を変えると、街のあちらこちらに電動キックボードが散乱していることを意味する（実際、路上や公園の草むらに放置されている車両もあった）。



アイスランドの道端に放置されていたレンタル電動キックボード（筆者撮影）



先日渡航したハンガリーでは、電動キックボードがきちんと整列して並んでいた。おそらく返却場所が指定されているのだろう（筆者撮影）

ルールに従い時速6キロ走行、衝撃の結果

今回私は神戸・三ノ宮駅周辺のポートで借りて、神戸の観光名所「神戸ポートタワー」付近のポートを降車地点に指定した（ややこしい文章で申し訳ない）。指定した車両のQRコードを読み取ると「ライド内容」「使い方の説明」「利用ルール」がアプリに表示される。「ライド開始」を押せば乗車スタートだ。

ハンドルの左側にはウィンカーとクラクション。右側にはアクセル。中央には速度計。両側にブレーキがある。利き足をボードの前方に置き、反対の足で2、3回地面を蹴って助走し、アクセルを右手でゆっくり押すと自動で走り出す。



スマホホルダーも付いている（筆者撮影）

交通ルール上の問題がない場所へ移動後、さっそく時速6キロモードで歩道を通行してみた。その結果、スピードが遅すぎて歩行者をほぼ追い抜けないことが判明した。あまりにも私の速度が遅いからか、四方八方の通行人から、懐疑の眼差しをヒシヒシと感じる。正直かなり恥ずかしい体験だ。途中で我慢できなくなった私は、降車を選択。LUUPを手で押しながら街を歩いた。

検証の結果、街中を縫うように歩道を通行（走行）しているLUUP利用者の多くは、マナー違反（速度違反）を犯していると考えてよさそうだ。



利用後は料金と走行したルートが表示される（筆者撮影）

気を取り直して、次は車道走行だ。見通しのいい道路に移動後、アクセル全開で走行してみたところ、時速20キロまで速度が出た。が、それ以上はスピードが出ないよう、自動で速度制限されるようだ。

フルスピードで走行しているとき、当たる風が気持ち良いと感じた。ただし、かなりスイスイと進んでいく感覚があり、自転車よりも注意力と集中力、運動神経が求められる乗り物だと感じた。ペダルを回す自転車と異なり、足の疲労感はゼロ。便利な乗り物であることに間違いはなく、全国各地にサービスが拡大している理由も頷ける。

その一方で、LUUPの電動キックボードは16歳以上であれば（運転免許を持っていなくても）誰でも使用できる。気軽に利用できる便利さの反面、気軽さゆえのリスクがあることもまた、疑いようのない事実だろう。

次世代のインフラへの期待と懸念

現在は「LUUP＝若者の乗り物」といったイメージが定着しているが、もし今後高齢者層の利用が増えたときは、特に注意が必要かもしれない。警視庁『自転車の交通人身事故発生状況（令和7年上半期）』によると、年齢層別の人身事故発生状況を見たとき、65歳以上の件数が最も多くなっている。



警視庁『自転車の交通人身事故発生状況（令和7年上半期）年齢層別発生状況』より引用

株式会社Luupの公式サイトによると、同社は「高齢者の移動課題の解決」に意欲を示しているようだ。移動にバスを利用する高齢者は多いが、ここ数年は路線廃止が進み不便になるばかりだ。高齢化が進む日本社会の課題を、もしかしたら同社が解決してくれるかもしれない「期待」はある。

そのうえで、私個人の希望としては、高齢者の方々には安全面での理由から、可能であれば現行の電動キックボード（2輪）には乗ってほしくない。年齢を重ねれば身体的な衰えが避けられず、この乗り物を使いこなすのは正直難しいと思うかだ（健康のためには歩いたほうがいいという考え方もある）。

小さな段差や路面の凸凹も危険である。段差で転びそうになった経験は自転車でもあるだろうが、車輪の小さいLUUPは自転車以上に注意が必要だ。転倒リスクの高い乗り物なので、高齢者には不向きだと感じている。

LUUPは間違いなく便利なサービスだ。日本社会の新しいインフラになるかもしれないし、そういった未来を願っている自分もいる。けれど新しいインフラをすべての人が使いこなせるかといえば、そうではないというのが実情ではないか。利便性と安全性のバランスをどう保っていくかが、今私たちには問われている。



（筆者撮影）

（佐藤 大輝 ： 肉体派ライター・ウーバー配達員ライター）