¿ÍÀ¸¤Ç°ìÅÙ¤Ï¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤!!½©Åß¸ÂÄê¤ÎÀä·Ê¡ª¡Ö¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥ÉÉÙ»Î¡×¤ò°ìË¾¡ÚÌµÎÁÅ¸Ë¾¼¼¥·¥ê¡¼¥ºvol.9¡Û
¤³¤ì¤Þ¤ÇÅìµþÅÔÄ£¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¡È¤ªÌò½êÅ¸Ë¾¼¼¡É¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¿ËÜ¥·¥ê¡¼¥º¡£ÌµÎÁ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤¦¤¨ÅÚÆü½ËÆü¤Ë¤â³«Êü¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÌë´Ö³«Êü¤â¹Ô¤Ã¤ÆÌë·Ê¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡Ä¤È¤¤¤¦¤ªÆÀ¤ÊÅ¸Ë¾¼¼¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¥¤¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¤¤Å¸Ë¾Âæ¤¬¤¢¤ë¡£ÅÚÆü½ËÆü¤ÏÊÄ´Û¤·¡¢Ìë´Ö³«Êü¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢ÌµÎÁ¤Ç³Ú¤·¤á¤Æ¤³¤Î»þ´ü¤Ë¤¼¤ÒË¬¤Í¤Æ¤Û¤·¤¤¡È¤ªÌò½êÅ¸Ë¾Âæ¡É¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û2024Ç¯11·î»£±Æ¤Î¡Ö¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥ÉÉÙ»Î¡×¤Î»Ñ
¢£¡Ö¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥ÉÉÙ»Î¡×¤ò°ìË¾¡ª¥·¡¼¥º¥ó¸ÂÄê¤Î¿À¡¹¤·¤¤»Ñ¤òÇÒ¤à
¤½¤ÎÅ¸Ë¾Âæ¤È¤Ï¡¢ÀéÍÕ¸©³ù¥±Ã«»ÔÌò½ê¤Î²°¾å¤Ë¤¢¤ë¡Ö¤«¤Þ¤¬¤ä¥¹¥«¥¤¥Ó¥å¡¼¡×¤À¡£¤³¤¦¸À¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤ó¤À¤¬¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤â°Ø»Ò¤â¤Ê¤¤»¦É÷·Ê¤Ê¤¿¤À¤Î²°¾å¤Ç¤¢¤ë¡£¤À¤¬¡¢ËèÇ¯½©¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÄ¶Àä¿Íµ¤¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È²½¤¹¤Î¤À¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡Ö¤¢¤ëÀä·Ê¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤é¡×¡£ÆüËÜ¿Í¤Ê¤é°ìÅÙ¤Ï¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¿äÂ¬¤¹¤ë¤½¤ÎÀä·Ê¤È¤Ï¡Ä!?Å¸Ë¾Âæ¤ÎÎÁ¶â¤âÌµÎÁ¤Ç¤ªÆÀ¤À¤¬¡¢ÌÜ¤Ë¤·¤¿Àä·Ê¤Ï¥×¥é¥¤¥¹¥ì¥¹!!¤½¤ÎÀä·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³ù¥±Ã«»Ô´ë²èÀ¯ºö¼¼¤ÎÄ¹Ã«Àî¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
¡½¡½¤«¤Þ¤¬¤ä¥¹¥«¥¤¥Ó¥å¡¼¤«¤é¤Ï¤¢¤ëÀä·Ê¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÀä·Ê¤È¤Ï²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÂÀÍÛ¤¬ÉÙ»Î»³¤Î»³Äº¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤¯¸÷·Ê¤Î¡Ö¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥ÉÉÙ»Î¡×¤Ç¤¹¤Í¡£ÎãÇ¯¡¢11·î¤Ë1²ó¤È2·î¤Ë1²ó¤Î¹ç·×2²ó¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥ÉÉÙ»Î¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ó¥å¡¼¥¿¥¤¥à¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢µ¤²¹¤¬²¼¤¬¤ê¶õµ¤¤¬À¡¤ó¤Ç¤¯¤ë11·î¤«¤é3·î¤Þ¤Ç¤Ï¡¢²°¾å³«Êü»þ´Ö¤ò8»þ30Ê¬¤«¤é17»þ45Ê¬¤Þ¤Ç±äÄ¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹(¢¨ÄÌ¾ï¤Î³«Êü»þ´Ö¤Ï8»þ30Ê¬¤«¤é17»þ¡Ë¡£
¡½¡½Î©ÇÉ¤Êµ¡ºà¤ò»ý»²¤µ¤ì¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥ÉÉÙ»Î¡×¤ÏÆù´ã¤Ç¤â¸«¤ì¤Þ¤¹¤«¡©
Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¤è¡¢Æù´ã¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸«¤¨¤Þ¤¹¡ªÉÙ»Î»³°Ê³°¤Ë¤â¡¢Åìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¤äÃÞÇÈ»³¤â¸«¤¨¤Æ°µ´¬¤Ç¤¹¤è¡£
¡½¡½º£¥·¡¼¥º¥ó¤Î¡Ö¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥ÉÉÙ»Î¡×¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ó¥å¡¼¥¿¥¤¥à¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«¡©
º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤¹¤È2025Ç¯11·î8Æü(ÅÚ)¤Î16»þ29Ê¬¤³¤í¤È¡¢2026Ç¯2·î2Æü(·î)16»þ59Ê¬¤³¤í¤¬¥Ù¥¹¥È¥Ó¥å¡¼¥¿¥¤¥à¤Ç¤¹¡£2025Ç¯11·î8Æü¤ÏÊÄÄ£Æü¤Ç¤¹¤¬¡¢²°¾å¤ò15»þ30Ê¬¤«¤é17»þ15Ê¬¤Þ¤ÇÆÃÊÌ³«Êü¤·¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥Ù¥¹¥È¥Ó¥å¡¼¥¿¥¤¥à¤ÎÆü¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ÅöÆü¤ËÃí°Õ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ö¹â¤µ150¥»¥ó¥Á¤òÄ¶¤¨¤ë»ñºà¤Ï»ý¤Á¹þ¤á¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤È¡Ö»°µÓ¤Ê¤É¤òÀßÃÖ¤·¤ÆÄ¹»þ´ÖÃÖ¤¤¤¿¤Þ¤Þ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¶Ø»ß¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡Ö´Õ¾Þ²ñ¡×¤Ï¹Ô¤¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¿½¤·¹þ¤ß¤ÏÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤«¤Þ¤¬¤ä¥¹¥«¥¤¥Ó¥å¡¼¤Ë¤Ï°Ø»Ò¤ä¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ê¤É¤ÎµÙ·Æ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¤Á¤ç¤Ã¤ÈµÙ·Æ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤Ï¤Û¤«¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¤«¤Þ¤¬¤ä¥¹¥«¥¤¥Ó¥å¡¼¤ÏR1³¬¤Î²°¾å¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï²¿¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£µÙ·Æ¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢R2³¬¤Ë²°¾åÅ¸Ë¾µÊÃã¼¼(11»þ¡Á16»þ)¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²°¾åÅ¸Ë¾µÊÃã¼¼¤Ø¤ÏR1³¬¤«¤é³¬ÃÊ¤ò¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¤Ï¡¢B1³¬¤Ë¤âµÙ·Æ¥³¡¼¥Ê¡¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½²°¾åÅ¸Ë¾µÊÃã¼¼¤Ë¤Ï²¿¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
°ûÎÁ¤Î¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤È¡¢°Ø»Ò¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÅìÂ¦¤Ë¤ÏÂç¤¤ÊÁë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢À¾Â¦¤Ë¤ÏÁë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤ÇÍ¼·Ê¤ÏË¾¤á¤Þ¤»¤ó¤·¡¢³«Êü»þ´Ö¤â16»þ¤Þ¤Ç¤Ê¤Î¤Ç¤â¤Á¤í¤ó¡Ö¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥ÉÉÙ»Î¡×¤â¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡½¡½¡Ö¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥ÉÉÙ»Î¡×¤¬¸«¤é¤ì¤ëÆü¤ÏÍ¼·Ê¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ÎÆü¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡£Æü¤¬Ã»¤¯¤Ê¤ë¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¨Àá¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÍ¼Êë¤ì¤É¤¤äÆüË×¸å¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¤Í¡£
ÉÙ»Î»³¤Î»³Äº¤ËÂÀÍÛ¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤¯Àä·Ê¡Ö¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥ÉÉÙ»Î¡×¡£°ìÅÙ¤Ï¤³¤ÎÌÜ¤Ç¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤·Ê¿§¤Ç¤¢¤ë¡£º£Ç¯¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ó¥å¡¼¥¿¥¤¥à¤Î¤Ò¤È¤Ä¡¢2025Ç¯11·î8Æü¤ÏÅÚÍËÆü¤Ç²°¾å¤¬ÆÃÊÌ³«Êü¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ËË¬¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡©
¼èºà¡¦Ê¸¡áÂçÄí¤«¤ª¤ê
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
