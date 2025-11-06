（台北中央社）台湾の金融持ち株会社、玉山フィナンシャルホールディング（玉山金控）は5日、三商ホールディング（三商投控）傘下の保険会社、三商美邦人寿保険を株式交換で完全子会社化すると発表した。取引が完了すれば、玉山FHは資産規模で国内5位の上場金融持ち株会社となる見通し。主務機関の承認を経て発効する。



玉山FHと三商人寿の董事会（取締役会）が同日、来年1月の臨時株主総会で完全子会社化案を可決する案に同意した。交換比率は三商人寿1株に対し、玉山FH0.2486株を割り当てる。三商人寿の普通株1株を8.2台湾元（約40.8円）と評価し、11月5日を基準日として4日までの取引日60日間の玉山FH株の終値平均32.99元（約164.1円）で割って交換比率を決めた。



三商人寿の全株主は玉山FHが発行する新株を受領し、玉山FHは三商人寿の全株式を取得する。



取引完了後、三商人寿の株主約9万1000人が玉山FHの約8.31%の株式を保有することになる。



玉山FHは、三商人寿を傘下に収めれば、資産規模は5兆8000億元（約28兆8500億円）を突破し、業界5位に浮上する見通しだとしている。



（蘇思云、呂晏慈／編集：名切千絵）