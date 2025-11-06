街でも差がつく一足！【アシックス】のクラシック系メンズスニーカーがAmazonで販売中！
懐かしさと現代性が融合！【アシックス】のローカットスニーカーがAmazonで販売中！
1981年に登場し、多くのバスケットボールプレーヤーに愛されたロングセラーモデル「FABRE JAPAN S(ファブレジャパン・エス)」をベースに、タウンユースとしてアップデートしたモデル。SはSHORT、すなわちローカットであることを表している。カップソールが特徴的な軽量デザインを採用したシューズで、クッション性を備えた優れた履き心地。クラシックなコートシルエットで、さまざまなファッションにコーディネートしやすい、シンプルなデザインの一足になっている。
1981年に登場したバスケットシューズをベースに、タウンユース向けに進化したクラシックスタイルの一足となっている。
軽量カップソール構造で、快適な履き心地と歩きやすさを兼ね備えたデザインに仕上げられている。
フェイクレザーのアッパーと2cm厚のゴムソールを採用し、スタイリッシュかつ耐久性に優れた仕様となっている。
スポーティーなシルエットに洗練されたカラー展開が特徴で、幅広いコーディネートに馴染みやすいモデルとなっている。
