アコードの搭載されたHonda SENSING 360＋

“目からウロコ”

Honda SENSING 360＋は、ホンダが量産モデル用に開発したハンズオフ機能を搭載した運転支援システム。これがアコードに搭載された。さっそく試乗したところ、まさに“目からウロコ”だった。現行アコードは1年前に乗ったときにも、クルマ自体の高い完成度に感銘を受けた。しかし今回の驚きは、それどころではなかった。

機能を説明しよう。最新システムでは運転負荷をより軽減するため、従来のHonda SENSING 360に対して、ドライバーモニタリングカメラと高精度地図を追加。同時にいくつかの新機能を盛り込んでいる。その結果、システム名に＋（プラス）が付く。

発展型システムは、高速道路ではGPSと高精度地図情報を活用し、アクセル／ブレーキ／ステアリング操作を支援。ハンドルから手を離したまま速度と車線中央を維持してくれる。さらにシステムが追い越しを提案し、ドライバーが承認するとウインカー操作から復帰までを自動で行う“レコメンド型車線変更支援”が利用できる。

そしてカーブ進入時には減速を促す早期警報と緩減速ブレーキを備えるほか、降車時車両接近警報やドライバー異常時対応システムも加えられた。静粛面での改善も図ったという。

