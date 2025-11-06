スペイン代表が新ユニフォーム発表 “ラ・ロハ”基調に黄縦縞、三本線の配色は国旗を想起
スペインサッカー連盟とアディダスは5日、スペイン代表チームが着用する新ユニフォームを発表した。
今回発表されたのはホームキット。スペイン代表の愛称である“ラ・ロハ”を意味する赤色を今回も基調とし、スペイン国旗や国章を想起させる黄色の細い縦縞があしらわれている。また、首の後ろには『España』の文字が入る。肩から腕にかけては紺色をベースに、アディダスを象徴する三本線が赤・黄・赤と、こちらも国旗をイメージした配色になっている。
スペイン代表は現在FIFAワールドカップ26欧州予選グループEを無傷の4連勝で首位に立っている。11月の2連戦では15日にアウェーでジョージア、18日にホームでトルコと対戦し、ワールドカップ出場権獲得を目指す。新ユニフォームは予選最終戦となるトルコとのホームゲームでお披露目予定となっている。
今回発表されたのはホームキット。スペイン代表の愛称である“ラ・ロハ”を意味する赤色を今回も基調とし、スペイン国旗や国章を想起させる黄色の細い縦縞があしらわれている。また、首の後ろには『España』の文字が入る。肩から腕にかけては紺色をベースに、アディダスを象徴する三本線が赤・黄・赤と、こちらも国旗をイメージした配色になっている。
スペイン代表は現在FIFAワールドカップ26欧州予選グループEを無傷の4連勝で首位に立っている。11月の2連戦では15日にアウェーでジョージア、18日にホームでトルコと対戦し、ワールドカップ出場権獲得を目指す。新ユニフォームは予選最終戦となるトルコとのホームゲームでお披露目予定となっている。