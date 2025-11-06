キャンペーン：「キヤノン 冬のキャッシュバック2025」でEOS R5 Mark IIが7万円還元 RFレンズやデジタルシネマカメラも
キヤノンマーケティングジャパン株式会社は、「キヤノン 冬のキャッシュバック2025」を11月14日（金）にスタートする。対象購入期間は2026年1月14日（水）まで。
期間中に対象製品を購入して応募すると、製品に応じたキャッシュバックが受けられるキャンペーン。ミラーレスカメラ、RFレンズ、デジタルシネマカメラ、レンズ一体型カメラ、コンパクトフォトプリンターが対象に含まれる。
キャッシュバックの最大額は7万円で、対象製品はEOS R5 Mark IIのボディ単体およびレンズキット、EOS C80ボディ、EOS R5 Cボディ。
応募はキャンペーンサイトからの申込みと、必要書類の郵送が必須となる。
対象購入期間
2025年11月14日（金）～2026年1月14日（水）
応募締切
2026年1月28日（水）※当日消印有効
キャンペーンサイト
https://personal.canon.jp/product/campaign/camera-winter2025
対象製品
キャッシュバック額：70,000円EOS R5 Mark II・RF24-105L IS USM レンズキット EOS R5 Mark II・ボディー
キャッシュバック額：45,000円RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM
キャッシュバック額：40,000円RF15-35mm F2.8 L IS USM RF24-70mm F2.8 L IS USM RF24-105mm F2.8 L IS USM Z RF70-200mm F2.8 L IS USM RF70-200mm F2.8 L IS USM Z（BK・WH） RF200-800mm F6.3-9 IS USM
キャッシュバック額：30,000円EOS R6 Mark II・RF24-105L IS USM レンズキット EOS R6 Mark II・RF24-105 IS STM レンズキット EOS R6 Mark II・ボディー
キャッシュバック額：25,000円RF14-35mm F4 L IS USM RF70-200mm F4 L IS USM
キャッシュバック額：20,000円EOS R8・RF24-50 IS STM レンズキット EOS R8・ボディー RF24-105mm F4 L IS USM
※単体購入が対象 RF100mm F2.8 L MACRO IS USM
キャッシュバック額：15,000円RF16-28mm F2.8 IS STM RF28-70mm F2.8 IS STM
キャッシュバック額：10,000円EOS R10・RF-S18-150 IS STM レンズキット EOS R50・ダブルズームキット
※ ホワイト・ブラックどちらも対象 EOS R100・ダブルズームキット RF24-105mm F4-7.1 IS STM
※単体購入が対象 RF100-400mm F5.6-8 IS USM
キャッシュバック額：8,000円EOS R10・RF-S18-45 IS STM レンズキット EOS R10・ボディー EOS R50・RF-S18-45 IS STM レンズキット
※ホワイト・ブラックどちらも対象 EOS R50・ボディー
※ホワイト・ブラックどちらも対象 EOS R100・RF-S18-45 IS STM レンズキット EOS R100・ボディ
キャッシュバック額：5,000円PowerShot V10
※ブラック・シルバー・ホワイトいずれも対象 PowerShot V10・トライポッドグリップキット
キャッシュバック額：3,000円
・RF50mm F1.8 STM
キャッシュバック額：2,000円SELPHY CP1500
※ホワイト・ピンクどちらも対象 SELPHY QX20
※ホワイト・グレーどちらも対象