GLAY、ニューシングル「Dead Or Alive」とドームツアー映像作品の発売が決定！2026年のホールツアーも発表

GLAYが、63rdシングル「Dead Or Alive」とドームツアーのDVD＆Blu-ray『GLAY 30th Anniversary GLAY EXPO 2024-2025 GRAND FINALE』をリリースすることが決定。さらに2026年に全国ホールツアーも発表された。

■「Dead Or Alive」はTAKURO作詞・作曲のロックナンバー

2024年、メジャーデビュー30周年を迎え『GLAY EXPO』というテーマのもと、1年半もの間、様々な活動を展開してきたGLAY。約半年の制作活動を終え、12月3日に満を持して63rdシングル「Dead Or Alive」をリリースする。

TAKURO作詞・作曲の「Dead Or Alive」は、HISASHIのアレンジによる特徴的なリフとヘヴィなバンドサウンドに、TERUが放つ重厚なボーカルが乗るロックナンバーとなっている。

加えて、30周年『GLAY EXPO』を締め括ったドームツアー『GLAY 30th Anniversary GLAY EXPO 2024-2025 GRAND FINALE』のDVD＆Blu-rayのリリースも12月10日に決定。ゲストに盟友HYDE（L’Arc～en～Ciel）も参加した伝説の東京ドーム公演DAY2、そしてドーム公演では初となる360度ステージで行われた京セラドーム大阪公演が完全収録され、G-DIRECT限定盤には特典映像も収録される予定だ。

さらに、2026年3月20日から、3年ぶりとなる15ヵ所16公演の全国ホールツアー『HIGHCOMMUNICATIONS TOUR 2026 “GLAY-complete BEST”』が決定。2025年に発売となったベストアルバムのタイトルがツアータイトルとなっていることにも期待が高まる。

■リリース情報

2025.12.03 ON SALE

SINGLE「Dead Or Alive」

2025.12.10 ON SALE

DVD＆Blu-ray『GLAY 30th Anniversary GLAY EXPO 2024-2025 GRAND FINALE』

■ライブ情報

『HIGHCOMMUNICATIONS TOUR 2026 “GLAY-complete BEST”』

2026年

03/20（金・祝）栃木・宇都宮市文化会館

03/27（金）石川・金沢歌劇座

03/29（日）滋賀・滋賀県芸術劇場びわ湖ホール 大ホール

04/03（金）山口・KDDI維新ホール

04/05（日）長崎・ベネックス長崎ブリックホール

04/10（金）奈良・なら100年会館 大ホール

04/12（日）香川・レクザムホール（香川県県民ホール）

04/17（金）岡山・倉敷市民会館

04/19（日）鳥取・米子コンベンションセンター BiG SHiP

04/23（木）宮崎・都城市総合文化ホール 大ホール

04/25（土）熊本・熊本城ホール メインホール

05/14（木）岩手・トーサイクラシックホール岩手（岩手県民会館）大ホール

05/16（土）青森・リンクステーションホール青森

05/18（月）群馬・高崎芸術劇場 大劇場

05/25（月）東京・東京ガーデンシアター

05/26（火）東京・東京ガーデンシアター

