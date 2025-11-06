FANTASTICSÃæÅçñ¥ÂÀ¡¢¡È·Ð±Ä¤ÎÀèÇÚ¡ÉEXILE TETSUYA¤Î¸å²¡¤·¤Ë´¶¼Õ¡¡¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¡Ö¡ØÆñ¤·¤¤¤³¤È¤¢¤Ã¤¿¤éÊ¹¤±¤è¡Ù¤È¡×
¡¡¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦FANTASTICS¤ÎÃæÅçñ¥ÂÀ¤¬6Æü¡¢Åìµþ¡¦ÃæÌÜ¹õ¤Ç¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡ØQUESERA¡Ê¥±¥»¥é¡Ë¡Ù¤ÎPOP UP¤Î¥ª¡¼¥×¥óÁ°Æü¼èºà²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¥å¡¼¥È¤¹¤®¡ª¥ë¥À¥Ï¡¼¥È¥Ý¡¼¥º¤Ç¾Ð´é¤ÎÃæÅçñ¥ÂÀ
¡¡1¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤òµ¡¤ËÃæÅç¤¬Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¸ÂÄê¤Î¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¡¢¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¤òÃåÍÑ¤·¡¢¥¤¥ä¡¼¥«¥Õ¡¢¥Ð¥ó¥°¥ë¡¢¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤Ê¤ÉÆ±¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¸¥å¥¨¥ê¡¼·×10ÅÀ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿ÃæÅç¤Ï¡ÖÈ¯É½¤Î¡Ø1Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤«¤é¼Â¤Ï¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÎ©¤Á¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤È¤â¤È¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¼«Ê¬¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢³§¤µ¤ó¤ËÆÏ¤±¤ë²¿¤«¤¬¤Û¤·¤¤¤Ê¡¢¤È¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¤Ç¡Ø¥±¡¦¥»¥é¡¦¥»¥é¡Ù¤¬¡Ø¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤µ¡Ù¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¹ç¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¼è¤Ã¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ø¥±¥»¥é¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢»×¤¤¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¤é¤Ê¤Èºî¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡LDH¤ÎÃç´Ö¤«¤é³Ý¤±¤é¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤â¡£¡ÖÀè¤Û¤ÉEXILE TETSUYA¤µ¤ó¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤Æ¡£¤³¤ÎPOP UP¤ä¡¢¡Ø¥±¥»¥é¡Ù¤Î¤³¤È¤â¡Ø¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥¹¥Æ¥¤À¤Í¡Ù¤È¡£TETSUYA¤µ¤ó¤â¡ØAMAZING COFFEE¡Ù¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤é¤ì¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡Ø·Ð±ÄÅª¤ËÆñ¤·¤¤¤³¤È¤¢¤Ã¤¿¤éÊ¹¤±¤è¡Ù¤È¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¸¤¤Êý¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÀïË¡¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢·Ð±Ä¤Î¤³¤È¤Ç¤ªÊ¹¤¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÎ¢ÏÃ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÃæÅç¤¬¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡ØQUESERA¡Ê¥±¥»¥é¡Ë¡Ù¤Î¥Ö¥é¥ó¥É1¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿½é¤ÎPOP UP¡£1¼þÇ¯¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¥Ñ¡¼¥ë¤ò»È¤Ã¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¡¢ÃæÅç¤¬ÉÁ¤²¼¤í¤·¤¿¡Ö¥Ï¡¼¥È¡×¡ÖQ¡×¤Î¥í¥´¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢1Ëü5000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë°Ê¾å¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤È¤·¤Æ¡ØQUESERA¡Ù¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡£
¡¡7Æü¤«¤é9Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¥å¡¼¥È¤¹¤®¡ª¥ë¥À¥Ï¡¼¥È¥Ý¡¼¥º¤Ç¾Ð´é¤ÎÃæÅçñ¥ÂÀ
¡¡1¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤òµ¡¤ËÃæÅç¤¬Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¸ÂÄê¤Î¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¡¢¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¤òÃåÍÑ¤·¡¢¥¤¥ä¡¼¥«¥Õ¡¢¥Ð¥ó¥°¥ë¡¢¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤Ê¤ÉÆ±¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¸¥å¥¨¥ê¡¼·×10ÅÀ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿ÃæÅç¤Ï¡ÖÈ¯É½¤Î¡Ø1Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤«¤é¼Â¤Ï¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÎ©¤Á¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤È¤â¤È¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¼«Ê¬¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢³§¤µ¤ó¤ËÆÏ¤±¤ë²¿¤«¤¬¤Û¤·¤¤¤Ê¡¢¤È¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¤Ç¡Ø¥±¡¦¥»¥é¡¦¥»¥é¡Ù¤¬¡Ø¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤µ¡Ù¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¹ç¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¼è¤Ã¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ø¥±¥»¥é¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢»×¤¤¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¤é¤Ê¤Èºî¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÅç¤¬¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡ØQUESERA¡Ê¥±¥»¥é¡Ë¡Ù¤Î¥Ö¥é¥ó¥É1¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿½é¤ÎPOP UP¡£1¼þÇ¯¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¥Ñ¡¼¥ë¤ò»È¤Ã¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¡¢ÃæÅç¤¬ÉÁ¤²¼¤í¤·¤¿¡Ö¥Ï¡¼¥È¡×¡ÖQ¡×¤Î¥í¥´¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢1Ëü5000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë°Ê¾å¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤È¤·¤Æ¡ØQUESERA¡Ù¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡£
¡¡7Æü¤«¤é9Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£