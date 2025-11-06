『ベストヒット歌謡祭2025』豪華出演アーティスト25組の歌唱曲発表

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

11月13日19時より読売テレビ・日本テレビにて放送される『ベストヒット歌謡祭2025』に出演する25組の豪華アーティストの歌唱曲が発表。最新曲の初パフォーマンスから、大阪城ホールを飛び出した一夜限りのスペシャルパフォーマンスまで、注目のステージが目白押しとなっている。

■出演者＆歌唱曲 ※アーティスト名50音順

アイナ・ジ・エンド「革命道中-On The Way」

Aqua Timez「虹」

幾田りら「恋風」

＝LOVE「とくべチュ、して」

Aぇ! group「Hello」

&TEAM「Go in Blind (月狼)」

ORANGE RANGE「イケナイ太陽」

香取慎吾「Circus Funk (feat. Chevon)」

Kis-My-Ft2「＆Joy」※テレビ初披露

King Gnu「？？？」※後日発表

倖田來未「恋のつぼみ」

郷ひろみ「ALL MY LOVE」

JO1「RUSH」※テレビ初披露

Da-iCE「ノンフィクションズ」

超ときめき♡宣伝部「超最強」

なにわ男子「Never Romantic」※テレビ初披露

Number_i「Numbers Ur Zone」

乃木坂46「ビリヤニ」※テレビ初披露

HANA「ROSE」

BE:FIRST「夢中 -Piano ver.-」※日本のテレビ初披露

氷川きよし「白睡蓮」

FRUITS ZIPPER「はちゃめちゃわちゃライフ！」

BABYMONSTER「WE GO UP」※日本のテレビ初披露

ME:I「MUSE」

M!LK「イイじゃん」

■最新曲をテレビ初パフォーマンス！

◎Kis-My-Ft2

『ベストヒット歌謡祭』に13回連続出演。2025年にデビュー15年目を迎えた Kis-My-Ft2は、11月4日にリリースが発表されたばかりの最新曲「＆Joy」をテレビ初パフォーマンス。

◎JO1

デビュー5周年の2025年、ワールドツアーを開催。12月にはアメリカ最大の年末音楽フェス『Jingle Ball』に日本人アーティストとして初出演が決定しているなど、海外活動が拡大中のJO1が、話題の楽曲「RUSH」をファン待望のテレビ初披露。

◎なにわ男子

『ベストヒット歌謡祭2025』前日の11月12日からデビュー5周年イヤーに突入するなにわ男子は、高橋恭平がクアトロ主演を務める映画『ロマンティック・キラー』のミラクルテーマソング「Never Romantic」をテレビ初披露。

◎乃木坂46

乃木坂46は、2025年2月に加入した6期生の瀬戸口心月と矢田萌華がセンターを務める、グループにとって40枚目のシングル「ビリヤニ」をテレビ初パフォーマンス。

◎BE:FIRST

初の4大ドームツアーやワールドツアーを成功させるなど勢いが止まらないBE:FIRSTは、ドラマ主題歌として話題を呼び、自身最速でストリーミング累計1億回再生を突破した人気曲「夢中」のピアノバージョンを日本のテレビ初披露。

◎BABYMONSTER

BIGBANGやBLACKPINKらを輩出したYGから誕生した超大型新人BABYMONSTERは、2025年にリリースされたK-POP楽曲の中で、最速でMV再生数1億回を達成した最新曲「WE GO UP」を日本のテレビ初披露。

■『ベストヒット歌謡祭』でしか観られない一夜限りのスペシャルパフォーマンス！

◎ORANGE RANGE×平成を彩ったキャラクター

ORANGE RANGEが披露するのは、2025年に公開されたMVが“平成すぎる”と話題を生み、リバイバルヒット中の「イケナイ太陽」。平成を席巻した懐かしの人気キャラクターと一夜限りのスペシャルコラボ。

◎倖田來未×日本一の高校生チア

デビュー25周年アニバーサリーイヤー中の倖田來未が、関西弁で恋心を歌った、平成を代表するラブソング「恋のつぼみ」を、全国大会6連覇中の箕面自由学園高校チアリーダー部「GOLDEN BEARS」とコラボパフォーマンス。

■大阪城ホールから飛び出しての歌唱も！

◎アイナ・ジ・エンド

アイナ・ジ・エンドは、人気アニメの主題歌として大ヒット中の「革命道中-On The Way」を、10月にオープンしたばかりの「チームラボ バイオヴォルテックス 京都」の幻想的なアート空間からスペシャルパフォーマンス。

◎幾田りら

『ベストヒット歌謡祭』初出演の幾田りらが披露するのは、中高生に人気の恋愛リアリティショー主題歌であり、TikTok再生回数が20億を突破した「恋風」。世界的フラワーアーティストの赤井勝が手掛ける、花と緑に包まれた特設ステージでスペシャルパフォーマンス。

■特別番組『ベストヒット歌謡祭特別編 ヒット曲をバズリ動画で大解剖』も放送

番組やアーティストの見どころを、2025年にバズった芸人や動画クリエイターがオリジナルネタ＆動画で紹介する特別番組『ベストヒット歌謡祭特別編 ヒット曲をバズリ動画で大解剖』が、11月8日15時30分より関西地区で放送（11月12日25時35分から関東地区でも放送される）。

この番組のためだけに作られたオリジナルネタに、裏配信MCのニューヨーク、そして『ベストヒット歌謡祭2025』に出演する、なにわ男子の西畑大吾と長尾謙杜が大絶叫!? さらに西畑と長尾がヤジマリー考案のオリジナルゲーム「ヤジマリーの達人」に挑戦するも、まさかの展開に…。

11月8日の放送終了後には、TVerなどでも配信。『ベストヒット歌謡祭2025』の放送前に、ぜひこの番組で予習しよう。

■番組情報

読売テレビ・日本テレビ系『ベストヒット歌謡祭2025』

11/13（木）19:00～21:54

MC：宮根誠司 ウエンツ瑛士

読売テレビ・日本テレビ系『ベストヒット歌謡祭特別編 ヒット曲をバズリ動画で大解剖』

11/08（土）15:30～16:00 ※関西地区

11/12（水）25:35～26:05 ※関東地区

※放送終了後、TVer、ytv MyDo!にて配信

出演：ニューヨーク／西畑大吾・長尾謙杜（なにわ男子）

大谷健太／スピーディーハンター／norico／ヤジマリー

