NCT YUTA¤¬¥¸¥°¥¶¥°Ì¿¡¦HYDE¤È¡Èµß¤¤¤Î¼ê¡É¥Ýー¥º¤ò¤¤á¤¿¥¹¥êー¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Ö¿À¡¹¤Î½¸¤Þ¤ê¤À¡×¡Ö¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤ÎHYDE¤µ¤ó¤âÈþ¤·¤¤¡×
¢£¡Ö#¿À¤È¿À¡×¤Î¥¹¥êー¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛYUTA¡¦Ì¿¡¦HYDE¤Îµß¤¤¤Î¼ê¡É¥Ýー¥º¤Ê¤É①～②
NCT¤ÎYUTA¤¬-¿¿Å·ÃÏ³«ïó½¸ÃÄ-¥¸¥°¥¶¥°¤Î¥Üー¥«¥ëÌ¿ -mikoto-¤ÈHYDE¤ÈÊÂ¤ó¤À¥¹¥êー¥·¥ç¥Ã¥È¤òInstagram¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡£
¡ÖºÇ¹â¤Î»þ´Ö¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö#¿À¤È¿À¡×¤Î°ì¸À¤òÅº¤¨¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢3¿Í¤Ç¥¸¥°¥¶¥°¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡¢¿Íº¹¤·»Ø¤ò¶Ê¤²¼ê¤Î¤Ò¤é¤ò¸«¤»¤ë¡Èµß¤¤¤Î¼ê¡É¥Ýー¥º¤ÇÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¼Ì¿¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¿À¡¹¤Î½¸¤Þ¤ê¤À¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¥¹¥êー¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡Ö¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤ÎHYDE¤µ¤ó¤âÈþ¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ªYUTA¤Ï²áµî¤Ë¤âHYDE¤È¤Î¥¹¥êー¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£