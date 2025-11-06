紙パル商、今期最終を一転74％減益に下方修正、配当は6円増額

日本紙パルプ商事 <8032> [東証Ｐ] が11月6日大引け後(16:50)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結最終利益は前年同期比83.9％減の9.2億円に大きく落ち込んだ。

併せて、通期の同利益を従来予想の85億円→20億円(前期は75.6億円)に76.5％下方修正し、一転して73.6％減益見通しとなった。



会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終利益は前年同期比41.8％減の10.8億円に落ち込む計算になる。



同時に、今期の年間配当を従来計画の28円→34円に増額修正した。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結最終損益は2.4億円の赤字(前年同期は27.9億円の黒字)に転落した。



株探ニュース

