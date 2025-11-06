東京都内の個室マッサージ店でタイ国籍の12歳の少女を違法に働かせたとして、経営者の男が逮捕されました。警視庁は「人身取引」の一端とみて実態を調べています。

【写真を見る】タイ国籍の少女（12）をマッサージ店で違法に働かせた疑いで経営者の男逮捕 外国人の「人身取引」事案で最年少 警視庁

おととい、警視庁が家宅捜索に入ったのは東京・文京区のマッサージ店。この店を経営する細野正之容疑者（51）は、今年6月から7月にかけて、タイ国籍の12歳の少女を違法に働かせた疑いがもたれています。

「タイ古式マッサージによる全身ケアで、やすらぎのひと時をお過ごしください」

店のホームページではこううたわれていますが、深夜に性的なサービスが提供されていたということです。

警視庁によりますと、少女は今年6月、母親とともに短期のビザで入国。母親が少女を店に紹介し、性的なマッサージの手法などを説明したということです。

タイ国籍の少女（12）

「母は日本を拠点に海外に出稼ぎに出て、性的マッサージの仕事をしていました。見ず知らずの男の人相手にやりたくないと思いましたが、母の言うことには従わなければなりませんでした」

母親はその2週間後に出国しましたが、少女は店の台所の隅で寝泊まりしながら働き、ひと月余りで61人を接客したということです。

9月中旬、少女が自ら東京出入国在留管理局を訪れたことから、事件が発覚。その後、関係機関に保護されました。

警視庁がこれまでに摘発した外国人の「人身取引」事案では最年少だということで、「人身取引」の一端とみて実態解明を進めています。