天皇陛下 電磁波工学の国際会議に出席 「私が関わってきた水の分野でも…」英語であいさつ 千葉・幕張メッセ
天皇陛下が電磁波工学などについての国際会議の開会式に出席されました。
きょう（6日）午後4時ごろから千葉市の幕張メッセで、電磁波や光に関する国際会議「2025年フォトニクス・電磁波工学研究に関するシンポジウム」の開会式が行われ、天皇陛下があいさつされました。
「In the field of water issues, with which I have been involved, light and electromagnetic wave technology also contribute to addressing social challenges,such as protecting people's lives and property from disasters like floods,through remote monitoring of cloud conditions and precipitation using radar.
Electromagnetic waves,like water flow and cross borders freely,connecting people across vast distances.」
（私がこれまで関わってきた『水』の分野においても、レーダーによる雲の状態や降水量の遠隔監視が、人々の生命と財産を水などの災害から守るなど、光・電磁波技術が社会課題の解決に貢献しています。また、電磁波も水のように自由に流れ、国境を越えて広がり、遠く離れた人々をつないでいます）
この国際会議は、1989年にアメリカで初めて開催されて以来、日本で行われるのは4回目です。
今回は50以上の国と地域から研究者が集まり、電磁波工学や光などに関する技術についての最新の研究結果の発表や情報交換が行われます。
陛下が出席されるのは初めてです。