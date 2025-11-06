ミラノ・コルティナ五輪は６日で開幕まで３か月となった。

活躍が期待される有望な競技を始め、五輪代表入りをかけた争いが佳境を迎えている。（五輪取材班）

今季限りでの現役引退を表明しているスノーボード女子アルペンの竹内智香（４１）（広島ガス）が、７大会連続となる五輪代表入りを目指している。２年前から悩んでいた腰痛が解消し、「毎日ワクワクしている」と新たなシーズンを心待ちにしている。

１０月下旬、地元・北海道東川町のジムで体幹の強化に励んでいた。自分の胸元の高さに積んだ箱の上に飛び乗るトレーニングは、腰の痛みのため夏場に出来なかったメニューの一つだという。腰痛に伴う痛み止めの服用が増えたこともあり、今年５月に現役引退を表明したが、「今は何をしても怖さや痛さはない。なんで『引退する』と自分で言ったんだろうって」。汗をぬぐう表情は晴れやかだ。

１８歳の時、２００２年ソルトレーク五輪に出場し、女子アルペン大回転で予選敗退した。以降は４年ごとに大きな学びを得てきた。

２６歳での１０年バンクーバー大会は「反骨精神を持っても勝てない」と知り、次の１４年ソチ大会でスノーボードの日本女子で初となる銀メダルを手に入れた。３４歳で迎えた１８年平昌（ピョンチャン）大会では、「苦しくて一刻も早く競技の世界から退きたい」と思い、その後は一時競技から離れた。新たな覚悟を持って復帰し、２２年北京大会で６大会連続出場を果たした。

競技生活の一方、女性アスリートとして積極的に自らの考えを発信したり行動したりした。２０年に公表した卵子の凍結保存もその一つ。「日本は不妊治療や卵子凍結に対して敏感な反面、興味が大きいところがある。発信に抵抗はなくて、オープンにすることで楽になれる」と竹内。スポーツの第一線で活躍した知見を生かし、東川町で地域振興のプロジェクトにも参画した。

多くの経験を重ねてミラノ・コルティナ大会を目指す今回は原点に立ち戻ろうと考えている。「スノーボードを始めた時のように楽しく、のびのび滑れたら、本当の意味で五輪を知ることができる」