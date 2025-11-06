【大人のしまむら】の新作キターーッ！ 40・50代が即買いたい♡「ニットアイテム」

そろそろ冬に向けてニットアイテムを買いたい時期。手に取りやすい価格で探すなら【しまむら】の大人向けブランド【SEASON REASON by Lin.&Red（シーズンリーズン バイ リン アンド レッド）】の新作をチェックしてみて。今回は、オンにもオフにも使いやすいセーターとジャケットをピックアップ。上品に着こなしやすく、秋冬の1軍として活躍してくれそうです。

ふわふわの起毛感が秋冬らしいセーター

【しまむら】「起毛ニットプルオーバー」\2,189（税込）

10月下旬に発売された、シンプルで着まわしやすいセーター。ふわふわの起毛素材が、シーズンムードを盛り上げてくれそうです。コーデの差し色になるマスタード色は、1枚で存在感を放ちます。グレーとベージュは襟の配色デザインがアクセントになっており、シンプルながらこなれ感のあるコーデに仕上がりそう。

ミドル世代に似合う上品な色味のジャケット

【しまむら】「ニットジャケット」\2,189（税込）

肌寒くなってきた今の時期、サッと羽織れる軽めのジャケットがあれば重宝するかも。カジュアルな風合いながら、シックな色味で大人コーデにぴったり。パイピングのデザインも、コーデのワンポイントに。コンパクトなシルエットなので、冬にはアウターのインナーとしても使えそうです。シンプルなノーカラーのジャケットは、ハイネックトップスやマフラーとのスタイリングをしやすいのも魅力です。

※すべての商品情報・画像はSEASON REASON by Lin.&Red出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M