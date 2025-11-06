益若つばさ「1年で8回目」イメチェン報告で印象ガラリ「見るたび別人やらせてもろてます」
【モデルプレス＝2025/11/06】タレントの益若つばさが11月5日、自身のInstagramを更新。印象をガラリと変えたヘアスタイルを公開した。
【写真】40歳レジェンドモデル「1年で8回目」大胆イメチェンした姿
益若は「髪の毛変えました」と報告。「この1年どんな40代を迎えようかなーとか考えながら、New益若つばさになりたくて新しい自分を探して1周全部やってみた結果、しっくりくるのがいつものミルクティーベージュのロングでした」とミルクティーベージュでゆるいウエーブのかかったロングヘアへイメージチェンジした姿を披露した。
10月13日の自身の誕生日にはブラウンの巻き髪ロングヘアへのイメージチェンジを報告したばかりで「なんとこの1年で8回目イメチェンしてます。見るたび別人やらせてもろてます。時を戻すことも可能です」と綴り、黒髪やブロンドのロングヘア、ショートヘアなど様々なイメージチェンジの写真を投稿した。
この投稿に、ファンからは「すごく似合ってる」「女神のような美しさ」「変化し続ける姿素敵」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆益若つばさ、ヘアチェンジ公開
◆益若つばさの投稿に反響
