『ベストヒット歌謡祭2025』歌唱曲発表 Kis-My-Ft2、JO1、なにわ男子、乃木坂46が最新曲をテレビ初披露【一覧掲載】
読売テレビ・日本テレビ系の恒例音楽特番『ベストヒット歌謡祭2025』が、13日午後7時から放送される。それに先立って、出演アーティスト25組の歌唱曲が6日、発表された。
【画像多数】『ベストヒット歌謡祭2025』出演者
同番組は、1968年に『全日本有線放送大賞』として放送を開始し、57回目となる。今年も大阪城ホールから3時間の生放送となり、2025年を彩った豪華アーティストが集結。ここでしか見られない特別企画も放送するなど一夜限りの夢のステージを送る。MCは、宮根誠司とウエンツ瑛士によるタッグが務める。
同番組に13回連続出演となり、デビュー15年目を迎えたKis-My-Ft2は、4日に発表されたばかりの最新曲「&Joy」をテレビ初パフォーマンス。12月にはアメリカ最大の年末音楽フェス『Jingle Ball』に日本人アーティストとして初めての出演が決定しているなど海外活動が拡大しているJO1は、話題の楽曲「RUSH」をテレビ初披露する。
12日からデビュー5周年イヤーに突入するなにわ男子は、高橋恭平がクアトロ主演を務める映画『ロマンティック・キラー』のミラクルテーマソング「Never Romantic」をテレビ初披露。乃木坂46は、2月に加入した6期生の瀬戸口心月と矢田萌華がセンターを務めるグループにとって40枚目のシングル「ビリヤニ」をテレビ初パフォーマンスする。
初の4大ドームツアーやワールドツアーを成功させたBE:FIRSTは、ドラマ主題歌として話題を呼び、自身として最速でストリーミング累計1億回再生を突破した人気曲「夢中」のピアノバージョンを日本のテレビ初披露。世界的アーティストであるBIGBANGやBLACKPINKなどを輩出したYGから誕生の超大型新人・BABYMONSTERは、今年リリースされたK-POP楽曲の中で最速でMV再生数1億回を達成した最新曲「WE GO UP」を日本のテレビで初披露する。
同番組でしか見られない一夜限りのスペシャルパフォーマンスも。ORANGE RANGEが披露するのは、今年公開したミュージックビデオが「平成すぎる」と話題を生み、リバイバルヒット中の「イケナイ太陽」。平成を席巻した懐かしの人気キャラクターと一夜限りのSPコラボを展開する。
25周年アニバーサリーイヤー中の倖田來未は、関西弁で恋心を歌った平成を代表するラブソング「恋のつぼみ」を全国大会6連覇中の箕面自由学園高校チアリーダー部「GOLDEN BEARS」とコラボパフォーマンスする。
大阪城ホール以外からのステージもある。アイナ・ジ・エンドは人気アニメの主題歌として大ヒット中の「革命道中 - On The Way」を、今年10月にオープンしたばかりの「チームラボ バイオヴォルテックス 京都」の幻想的なアート空間からスペシャルパフォーマンス。同番組初出演の幾田りらが披露するのは、中高生に大人気の恋愛リアリティショー主題歌であり、TikTok再生回数が20億を突破した「恋風」。世界的フラワーアーティスト赤井勝氏が手掛ける、花と緑に包まれた特設ステージでSPパフォーマンスを繰り広げる。
また、特別番組『ベストヒット歌謡祭特別編 ヒット曲をバズリ動画で大解剖』では、番組やアーティストの見どころを、今年バズった芸人や動画クリエイターがオリジナルネタ＆動画で紹介する。8日午後3時30分より関西地区、12日深夜1時35分には関東地区で放送する。
同特別番組のためだけに作られたオリジナルネタに、裏配信MC・ニューヨーク、なにわ男子・西畑大吾＆長尾謙杜が大絶叫。さらに、西畑と長尾が、ヤジマリー考案のオリジナルゲーム「ヤジマリーの達人」に挑戦するも、まさかの展開になる。
【出演アーティスト＆歌唱曲】（※アーティスト名50音順）
アイナ・ジ・エンド「革命道中 - On The Way」
Aqua Timez「虹」
幾田りら「恋風」
=LOVE「とくべチュ、して」
Aぇ! group「Hello」
&TEAM「Go in Blind（月狼）」
ORANGE RANGE「イケナイ太陽」
香取慎吾「Circus Funk（feat. Chevon）」
Kis-My-Ft2「&Joy」※テレビ初披露
King Gnu「？？？」※後日発表
倖田來未「恋のつぼみ」
郷ひろみ「ALL MY LOVE」
JO1「RUSH」※テレビ初披露
Da-iCE「ノンフィクションズ」
超ときめき▼宣伝部「超最強」（※▼＝ハート）
なにわ男子「Never Romantic」※テレビ初披露
Number_i「Numbers Ur Zone」
乃木坂46「ビリヤニ」※テレビ初披露
HANA「ROSE」
BE:FIRST「夢中 -Piano ver.-」※日本のテレビ初披露
氷川きよし「白睡蓮」
FRUITS ZIPPER「はちゃめちゃわちゃライフ！」
BABYMONSTER「WE GO UP」※日本のテレビ初披露
ME:I「MUSE」
M!LK「イイじゃん」
