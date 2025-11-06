『ばけばけ』物乞いをするタエの姿を再び目にして… 第30回場面カット
俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第30回（7日）の場面カットが公開されている。
前回は、物乞いとなったタエ（北川景子）を見かけてしまったトキ（高石あかり）だったが、声をかけることができず逃げ帰る。その夜、ヘブン（トミー・バストウ）の女中が決まらず焦る錦織（吉沢亮）が、再びトキを訪ねるのだった。そんなある日、司之介（岡部たかし）が働く牛乳屋に、三之丞（板垣李光人）が仕事を求めて訪ねてくる。その様子を司之介から聞いて、タエと三之丞を心配する松野家だが、トキはタエのことを告げずにいた。
今回は、ヘブン（トミー・バストウ）は錦織（吉沢亮）と一緒に借家へ引っ越しをしていた。新居に満足気なヘブンだったが、いまだ女中が決まらないことに、いらだちをおぼえる。一方、三之丞（板垣李光人）と再会したトキ（高石あかり）は、松江を離れたはずのタエ（北川景子）と三之丞が再び戻ってきた経緯を聞くことになる。トキはその帰り道に再び、物乞いをするタエの姿を目にするのだった。
