¡¡¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦FANTASTICS¤ÎÃæÅçñ¥ÂÀ¤¬6Æü¡¢Åìµþ¡¦ÃæÌÜ¹õ¤Ç¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡ØQUESERA¡Ê¥±¥»¥é¡Ë¡Ù¤ÎPOP UP¤Î¥ª¡¼¥×¥óÁ°Æü¼èºà²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥«¥Ã¥È¡ÛÐÊ¤Þ¤¤¤¬Èþ¤·¤¤¡ª¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥Ö¥é¥¦¥ó¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿ÃæÅçñ¥ÂÀ
¡¡1¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤òµ¡¤ËÃæÅç¤¬Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¸ÂÄê¤Î¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¡¢¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¤òÃåÍÑ¤·¡¢¥¤¥ä¡¼¥«¥Õ¡¢¥Ð¥ó¥°¥ë¡¢¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤Ê¤ÉÆ±¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¸¥å¥¨¥ê¡¼·×10ÅÀ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿ÃæÅç¤Ï¡ÖÈ¯É½¤Î¡Ø1Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤«¤é¼Â¤Ï¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÎ©¤Á¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤È¤â¤È¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¼«Ê¬¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢³§¤µ¤ó¤ËÆÏ¤±¤ë²¿¤«¤¬¤Û¤·¤¤¤Ê¡¢¤È¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¤Ç¡Ø¥±¡¦¥»¥é¡¦¥»¥é¡Ù¤¬¡Ø¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤µ¡Ù¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¹ç¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¼è¤Ã¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ø¥±¥»¥é¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢»×¤¤¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¤é¤Ê¤Èºî¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤Ê¤¼¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò±£¤·¤¿¤Î¤«¼ÁÌä¤µ¤ì¤ë¤È¡ÖËÍ¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¡¢¤¿¤ÀÃ±¤Ë¥°¥Ã¥º¤È¤·¤ÆÆÏ¤±¤ë¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡×¤È¤¹¤ë¡£¡Ö¿·¤·¤¯»Ï¤á¤ë¾å¤Ç¡¢¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¤Î²ÁÃÍ¤â¤Ç¤¤¿¤é¤Ê¡¢¤È¤¢¤¨¤ÆÌ¾Á°¤ÏÉú¤»¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¸«¤Ä¤±¤¿Êý¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤³¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ëÊý¡¹¤ËÆÏ¤¯·Á¤Ë¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤¬1¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡Ö¼«Ê¬¤âËÜÅö¤Ï¡Ø¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª¡Ù¤â¸À¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤ËÆÏ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¡£1¼þÇ¯¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢º£¤Þ¤Çµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤â¡¢»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿Êý¡¹¤â¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æº£¸å¤æ¤Ã¤¯¤ê¤¤¤¤¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Ç¡×¤ÈÎÏÀâ¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²æËý¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡Ø¤³¤ó¤Ê¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¤â¤Î¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Êµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ì¡ª¡Ù¤È¡£¤É¤Î·Á¤Çµ¤¤Å¤«¤ì¤ë¤«¤È¤«Æñ¤·¤µ¤â·Ð¸³¤Ç¤¤¿¡£¤ä¤ê¤Ê¤¬¤é¤³¤¦¤¤¤¦¥°¥Ã¥º¤âÍß¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¨¤¿¡×¤ÈÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤âµ¤¤Å¤¯¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¤¤¿¤½¤¦¡£¡Ö¡ØÁ°¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤·¤¿»þ¤Ë¥±¥»¥é¤òÃå¤±¤Æ¤¤¿¤Ç¤·¤ç¡©¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¿Í¤¬²¿¿Í¤«¤¤¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤Î»þ¤Ï¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ø¤¦¤ï¡Á¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£¼«Ê¬¤âÃå¤±¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¾Ð¤ï¤»¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ï¡¼¥È¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¿¥Ã¥Á¤Ç¥Ð¥ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¤Ë¤³¤ä¤«¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÃæÅç¤¬¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡ØQUESERA¡Ê¥±¥»¥é¡Ë¡Ù¤Î¥Ö¥é¥ó¥É1¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿½é¤ÎPOP UP¡£1¼þÇ¯¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¥Ñ¡¼¥ë¤ò»È¤Ã¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¡¢ÃæÅç¤¬ÉÁ¤²¼¤í¤·¤¿¡Ö¥Ï¡¼¥È¡×¡ÖQ¡×¤Î¥í¥´¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢1Ëü5000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë°Ê¾å¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤È¤·¤Æ¡ØQUESERA¡Ù¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡£
¡¡7Æü¤«¤é9Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
