3日目となる国会の代表質問。午前は国民民主党と公明党の議員が質問に立ち、「政治とカネ」を巡る自民党の姿勢を追及しました。



（公明党 西田 実仁 幹事長）

「わが党、及び国民民主党は、献金を受けられるのは党本部及び都道府県連のみとする規制強化の法案を作成中です。これにより、政党支部が議員個人の財布でないことを明確にします。政党支部と個人の財布を切り離す規制強化策について自民党総裁としてどうお考えでしょうか」





（高市首相）「政党支部は政党活動の一翼を担うもので、議員個人や後援会とは異なる別の主体です。その活動を支持する企業団体から寄付を受けることも元々想定されています。政治資金のあり方については、各党の成り立ち、組織の有り様、規模にも留意をしながら真に公平公正な仕組みになるよう不断に検討することが重要だと考えています」企業・団体献金の規制強化に向け、国民民主党と公明党は、共同で来週にも法案を提出する考えです。法案の柱は、受け皿を政党本部と都道府県連に限定し、上限は年間1億円、同じ政治団体への寄付は上限を2000万円としています。企業・団体献金を巡っては、与党の日本維新の会も規制すべきとの立場で、野党側は「慎重なのは自民党だけ」として今後、追及を強める考えです。そして、午後の代表質問に立ったのは参政党の神谷代表。消費税などの”減税”についての考えを高市首相に問いました。（参政党 神谷 代表）「経済政策のキーワードである『責任ある積極財政』とはどういったものなのか、改めてご説明ください。税金を集めて使うということであれば、これまで誤りを重ねてきた30年の延長に他ならないと考えます。総理の仰る強い経済、国内経済の再生には消費税とインボイスの廃止こそ即効性が高く最も効果的だと考えます。なぜ消費税の廃止や減税を検討しないのか？総理の見解をうかがいます」（高市首相）「消費税減税などについてお尋ねがありました。内閣としては物価高対策としてすぐに対応できることを、まずは優先すべきと考えています。消費税率の引き下げについては、連立政権合意にも食料品の消費税率について2年間引き下げなど検討が含まれているので、選択として排除しているものではありません。しかし事業者のシステムの改修に一定の期間がかかるという課題にも留意が必要」また、参政党が強く主張する”外国人の受け入れ規制”についての質問も―。（参政党 神谷 代表）「今、国民が削減すべきと感じているのは議員定数ではなく、外国人の受入数だとわれわれは考えています。今後も外国人の受け入れを拡大していくのか？それとも抑制的に運用していくのか、総理の見解をお聞かせください」（高市首相）「一昨日設置した外国人の受け入れ･秩序ある共生社会の実現に関する閣僚会議で指示したように、今後の外国人の受け入れの基本的なあり方に関する基礎的な調査･検討を進めてまいります」高市首相は、5日、初会合を行った「外国人政策について協議する閣僚会議」で、今後検討していくと発言するにとどめました。国会では激しい論戦が繰り広げられる中、5日、自民や立憲など与野党6党はガソリン暫定税率の年内廃止を正式に合意しました。（自民党 小野寺 税調会長）「6党の合意ということが成り立ちましたので、ガソリンの暫定税率については年内に廃止ということになりました」今回の合意で、ガソリン税に上乗せされている1リットル当たり25.1円の暫定税率は、12月31日に廃止されます。また、暫定税率の廃止までは補助金を増やしてガソリン価格を下げる方針です。来週13日から段階的に補助金を積み増し、12月11日には、暫定税率に相当する1リットルあたり25.1円まで引き上げることで合意しました。また、軽油引取税の暫定税率についても、来週から段階的に補助金を増やし、2026年4月1日に廃止することで合意しています。これで年間約1.5兆円の税収が失われますが、代わりの財源については、2025年度は、歳出改革などで確保する方針です。2026年度以降の安定的な財源の確保については、税制措置も検討しながら、今後1年程度をめどに結論を出す予定です。（国民民主党 浜口 誠 政調会長）「わが党は、2021年から4年以上にわたってガソリン軽油の暫定税率廃止を求めてきた元祖。われわれとしても万感迫るものがある、感無量だという風に思っております」年内での廃止が決まり、静岡県内のドライバーからも歓迎の声が上がっています。（ドライバー）「だいぶ違いますよ、この金額ですからね毎回。仕事でも使ってるので、当然負担がなくなると、それは助かりますね」（ドライバー）「遠出する時があるので、下がるとお金が少しでありがたいです」（ドライバー）「すごくいいことだと思うんですけど、将来、日本のこれから先の財源とか、今、税金は安く安くばっかり考えて、未来の日本が大丈夫なのかなっていう、そっちの方をすごく大事にしてほしいなっていうのは思います」軽トラックから大型トラックまで約40台を保有する浜松市中央区の運送会社。関東や関西圏への運送を行っています。（浜松急送 千葉 大介 専務）「うれしいですね。かなり経費にあたるところなんでうれしいです。話が出てから時間がたった。やってもらえるなら早くやってほしいなという思いはあった。会社の利益が上がれば、設備投資や従業員に対しての賃上げアップにもつながると思う」この会社では「暫定税率の廃止」により、ガソリンや軽油などの燃料費が月に約50万円ほど削減できるといいます。一方で、財源の確保については不安な点もあると話します。（浜松急送 千葉 大介 専務）「財源がなくなることで道路の悪化の問題。道路のひび割れや穴で輸送に対して遅れが出たり商品にダメージが出ることもある。財源がなくなり、そのあたりが大丈夫かという懸念はある」代わり財源についての結論は「先送り」となりましたが、「暫定」であるにもかかわらず、50年以上も続いた税金の廃止が、ようやく実現しました。