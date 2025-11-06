読売テレビが６日、１３日午後７時より放送する「ベストヒット歌謡祭２０２５」に出演する２５組の歌唱曲を発表した。

１３回連続出演で、今年、デビュー１５年目を迎えたＫｉｓ―Ｍｙ―Ｆｔ２は、４日に発表されたばかりの最新曲「＆Ｊｏｙ」をテレビ初パフォーマンス。また、初の４大ドームツアーやワールドツアーを成功させるなど勢いが止まらないＢＥ：ＦＩＲＳＴは、ドラマ主題歌として話題を呼び、自身として最速でストリーミング累計１億回再生を突破した人気曲「夢中」のピアノバージョンを日本のテレビ初披露する。

また、同歌謡祭でしかみられない一夜限りのスペシャルパフォーマンスとして、「ＯＲＡＮＧＥ ＲＡＮＧＥ」×平成を彩ったキャラクターとして、リバイバルヒット中の「イケナイ太陽」を、平成を席巻した懐かしの人気キャラクターと一夜限りのＳＰコラボが実現。２５周年アニバーサリーイヤー中の倖田來未が、関西弁で恋心を歌った平成を代表するラブソング「恋のつぼみ」を、全国大会６連覇中の箕面自由学園高校チアリーダー部「ＧＯＬＤＥＮ ＢＥＡＲＳ」とコラボパフォーマンスする。