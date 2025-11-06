2年ぶり7度目のセ・リーグ優勝を果たした阪神タイガースの優勝記念パレードが、11月10日に高知市中心部で行われます。それに合わせ、県東部のファンにもパレードを盛り上げてもらおうと、列車の限定無料切符が安芸市などで配布されました。



「午前10時、優勝パレードに参加するため、列車の無料往復切符が配布が始まりました」





阪神タイガースのキャンプ地・安芸市の市役所で、11月10日に高知市で行われる阪神タイガースリーグ優勝記念パレードに参加するための安芸駅と高知駅の間の無料往復切符が配布されました。県の実行委員会によりますと、タイガースのキャンプ地である安芸市と選手の宿泊地の芸西村のファンから「自分たちも一緒にパレードで祝福したい」との声を受けて、土佐くろしお鉄道とJR四国の協力を得て実現したものです。無料往復切符は安芸市では、安芸駅から高知駅の160枚、芸西村では、和食駅から高知駅の40枚が限定で配られています。阪神優勝パレード無料切符はあすも安芸市役所と芸西村役場で配布され、なくなり次第終了となります。阪神タイガースの秋季キャンプは11月6日が6日目、安芸球場には平日にもかかわらず多くのファンが訪れ、練習に汗を流す選手たちに熱い視線を送っていました。ブルペンでは、監督就任1年目でリーグ優勝を決めた高知市出身の藤川球児監督が、ベンチに座って投手陣のピッチングを静かに見つめていました。阪神タイガースの秋季キャンプは11月17日までです。