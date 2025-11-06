Ìîµå¤Î°æÃ¼´ÆÆÄ¡¢ÆóÍ·´Ö¤ËÃíÌÜ¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤¬¶¯²½»î¹ç¤Ø¹ç½É³«»Ï
¡¡Ìîµå¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤¬6Æü¡¢µÜºê»Ô¤Î¤Ò¤Ê¤¿¥µ¥ó¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥àµÜºê¤Ç´Ú¹ñ¤È¤Î¶¯²½»î¹ç¡Ê15¡¢16Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ë¸þ¤±¤¿¹ç½É¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£ÀºÎÏÅª¤ËÆ°¤¤¤¿°æÃ¼´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÆóÍ·´Ö¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤â¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢¹ñÆâ¡Ê¤ÎÁª¼ê¡Ë¤Ç¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£º£²ó¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ëÁª¼ê¤ÏÈó¾ï¤ËÂç»ö¡×¤ÈÍè½Õ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤ÎÁª¼êÁª¹Í¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡½éÆü¤ÏËÒ¡ÊDeNA¡Ë¤ä¾®±à¡Ê¹Åç¡Ë¤¬ÆâÌî¥Î¥Ã¥¯¤Ç½ÓÉÒ¤ÊÆ°¤¤ò¸«¤»¡¢ÂÇ·âÎý½¬¤Ç¤Ï¿¹²¼¡Êºå¿À¡Ë¤¬ÎÏ¶¯¤¤ÂÇµå¤òÈô¤Ð¤·¤¿¡£¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¤ÏÊ¿ÎÉ¡ÊÀ¾Éð¡Ë¤¬ºäËÜ¡Êºå¿À¡Ë¤òÁê¼ê¤ËÅêµåÎý½¬¤·¤¿¡£¹ç½É¤Ï12Æü¤Þ¤Ç¡£