³«ËëÁ°¤Ë¥Ç¥ÕÁª¼ê¡¢ÅÔÃÎ»ö¤ÈÌÌ²ñ¡¡¡Ö¶¦À¸¼Ò²ñ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¡×
¡¡Ä°³Ð¾ã³²¼Ô¤Î¹ñºÝ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¡Ö¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡×³«Ëë¤òÁ°¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î²ñ¾ì¤¬¤¢¤ëÅìµþÅÔ¤æ¤«¤ê¤ÎÁª¼ê¤é¤¬6Æü¡¢ÅÔÄ£¤Ç¾®ÃÓÉ´¹ç»ÒÃÎ»ö¤ÈÌÌ²ñ¤·¤¿¡£²áµî¤Î¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¥á¥À¥ë8¸Ä¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ëÂîµå¤ÎµµÂôÍýÊæ¡Ê35¡Ë¤Ï¡ÖºÇ¹â¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤·¤¿¤¤¡£¶¦À¸¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤è¤¦¡¢ÀÕÇ¤¤ò¤â¤Ã¤Æ´èÄ¥¤ë¡×¤È·è°ÕÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤Î»°±º·Ë¸ã¡Ê41¡Ë¤Ï¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¶¥µ»¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖÇ¯Îð¡¢¾ã³²¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯³Ú¤·¤á¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡£Ê¹¤³¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¤âÄ©Àï¤Ç¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£¾®ÃÓ»á¤Ï¡Ö¿´¤«¤é±þ±ç¤·¤¿¤¤¡£ÅÔÌ±¡¢¹ñÌ±¤â¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¦¡×¤È±þ¤¸¤¿¡£