¡¡±¦É¨¤ÎÉé½ý¤ÇÀè¾ì½ê14ÆüÌÜ¤«¤éµÙ¾ì¤·¤¿Âç´Ø¶×ºù¤Ï6Æü¡¢Ê¡²¬»ÔÅì¶è¤Îº´ÅÏ¥±ÖÖÉô²°¤Ç·Î¸Å¤·¤¿¡£¶å½£¾ì½ê¡Ê9Æü½éÆü¡¦Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Éã¤Ç»Õ¾¢¤Îº´ÅÏ¥±ÖÖ¿ÆÊý¡Ê¸µ´ØÏÆ¶×¥Î¼ã¡Ë¤Ï¡Ö½Ð¾ì¤«¡×¤È¤Î¼ÁÌä¤Ë¡ÖºÆÀ¸°åÎÅ¤¬¤Ï¤Þ¤ê¡¢´Ö¤Ë¹ç¤Ã¤¿¡£¶×ºù¤ÎÆ¬¤Ë¤âµÙ¾ì¤ÎÊ¸»ú¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤È½Ð¾ì¤òÌÀ¸À¤·¤¿¡£
¡¡¶×ºù¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢ÁêËÐ¤ò¼è¤é¤º¡¢´ðÁÃ±¿Æ°¤ä¤Ö¤Ä¤«¤ê·Î¸Å¤Ç¶»¤ò½Ð¤·¤ÆÄ´À°¤·¤¿¡£¸Å½ý¤Îº¸É¨¤Ë¤â¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÃå¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÅÚÉ¶ºÝ¤Ç¤Î¹ø¤Î½Å¤µ¤Ï·òºß¡£²óÉü¶ñ¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÉáÄÌ¡£·Î¸Å¾ì¤ÈËÜ¾ì½ê¤Ç¤Ï°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡»Õ¾¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢5Æü¤Þ¤ÇÁêËÐ¤ò¼è¤ë·Î¸Å¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£