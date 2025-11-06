お笑いコンビ、おぎやはぎの小木博明（54）と矢作兼（54）が、10月30日深夜放送のTBSラジオ「木曜JUNK おぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1時）に相方のとともに生出演。グルメ芸人として知られるダチョウ倶楽部の寺門ジモン（62）を絶賛した。

コーナーのメールで「料理を食べた感想が『おいしい』ではなく『これ正解』って言うやつが恥ずかしい」との指摘があった。矢作は「まぁまぁ、ジモンさんが言いそう。ジモンさんは意外と好きな方だから」とコメント。小木も「俺も好きなんだよ。ああいう人いいよね」と続いた。

矢作は「ジモンさん、嫌いになれないよね、あの感じね」と絶賛した。

矢作は9月27日に放送されたフジテレビ系「千原ジュニアのヘベレケSP」で、所属事務所の先輩でグルメとして知られるアンジャッシュ渡部建（53）について言及。千原ジュニアらが酒を飲みつつトークするバラエティー番組で、ジモンとも共演。矢作はジモンに対し、矢作が「どこからどう見ても本物じゃないですか、“食”でいうと。こんな本物がなんで“ニセモノ”の渡部さんと仲良くなれるんですか？」と渡部の名を出して質問。ジモンが「渡部君が芸能界の人に、俺のすごさを説明してくれる。通訳なの」と返答。矢作は「（渡部は）全然味なんて分かってない」と断言し、場の笑いを誘った。