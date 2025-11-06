Å·³¤Í´´õ¡¢ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤ò¡È¶ÛµÞ¼èÄ´¤Ù¡É¡¡¸µÉ×ÉØÌò¤Î¶¦±é¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡ÖÎÉ¤¤¼Ì¿¿¤À¤¡¡ª¡×¡Ö¤¼¤ÒÈÈ¿ÍÌò¤È¤·¤Æ¤Î¥¥à¥¿¥¯¤â¡ª¡×
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ø¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼¡ÙÂè5¥·¡¼¥º¥ó¡ÊËè½µÌÚÍË¡¡¸å9¡§00¡Ë¤ÎX¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¡¢6Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢²Î¼ê¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÌÚÂ¼ÂóºÈ¤¬¡È¥¥ó¥È¥ê¡É¤Î»£±Æ¸½¾ì¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ÍÍ»Ò¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉ×ÉØºÆ¶¦±é¡Ä¾Ð´é¤ÇÌÚÂ¼ÂóºÈ¤ò¡È¼èÄ´¤Ù¤ë¡ÉÅ·³¤Í´´õ
¡¡X¤Ç¤Ï¡¢11·î21Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë±Ç²è¡ØTOKYO¥¿¥¯¥·¡¼¡Ù¤ÎÀëÅÁ¤Ç¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¤Î¼ýÏ¿¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿ÌÚÂ¼¤¬¡¢¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼¤Ç¤Î¥»¥Ã¥È¤ËÍ·¤Ó¤ËÍè¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÅ·³¤Í´´õ¤µ¤ó¤È¤Ï¡ØBelieve ¡Ý·¯¤Ë¤«¤±¤ë¶¶¡Ý¡Ù¤ÇÉ×ÉØÌò¤Ç¶¦±é¤µ¤ì¤Æ°ÊÍè¤ÎºÆ²ñ!? ¤Ê¤ó¤È¡ÁÅ·³¤¤µ¤ó¤¬ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤ò¶ÛµÞ¼èÄ´¤Ù!!¡×¤È¼èÄ´¼¼¤Î´ù¤ò¶´¤ßÌÌ¤È¸þ¤«¤Ã¤Æ¾Ð´é¤Ê2¿Í¤ÎÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖºÇ¸å¤Ï¡¢¥¥ó¥È¥ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î¼Ì¿¿»£±Æ¤Ç¡¢¥¥ã¥¹¥È¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ìÆ±ÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥¥ã¥¹¥È°ìÆ±¤ÈÌÚÂ¼¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¹ë²Ú¤ÊºÆ¶¦±é¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖºÇ¹â¤¹¤®¤ë!!!¡×¡ÖÎÉ¤¤¼Ì¿¿¤À¤¡¡ª¡×¡ÖÎ¦¤µ¤ó¡õÎè»Ò¤µ¤ó¡¡Å·³¤¤µ¤ó¡õÌÚÂ¼¤¯¤ó¤ª2¿Í¤ÎºÆ²ñ¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤ä¤Ð¤¤¤ä¤Ð¤¤¤ä¤Ð¤¤¡ª¼í»³¤´É×ºÊ¤¬ºÆ¤ÓÆ±¤¸²èÌÌ¾å¤Ë¡×¡Ö¤¼¤ÒÈÈ¿ÍÌò¤È¤·¤Æ¤Î¥¥à¥¿¥¯¤â¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ø¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼¡ÙÂè5¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¡¢¿¿ÊÉÍ´õ»Ò¡ÊÅ·³¤¡Ë¤éÅ´ÊÉ¤Î¼èÄ´¤Ù¥Á¡¼¥à¡á¡Ö¶ÛµÞ»ö°ÆÂÐ±þ¼èÄ´ÈÉ¡ÊÄÌ¾Î¡¦¥¥ó¥È¥ê¡Ë¡×¤¬µ×¡¹¤Ë¤·¤ÆÂÔË¾¤ÎºÆ·ëÀ®¡£12·î26Æü¸ø³«¤Î¥·¥ê¡¼¥º´°·ëÊÔ¡Ø·à¾ìÈÇ¡Ö¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼ THE FINAL¡×¡Ù¤È¤âÏ¢Æ°¤¹¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¥·¥ê¡¼¥º»Ë¾åºÇ¶¯¤ÎÈïµ¿¼Ô¤¿¤Á¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉ×ÉØºÆ¶¦±é¡Ä¾Ð´é¤ÇÌÚÂ¼ÂóºÈ¤ò¡È¼èÄ´¤Ù¤ë¡ÉÅ·³¤Í´´õ
