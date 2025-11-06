ÆüÊÆÄÌ»»165¾¡±¦ÏÓ¤¬SNS¤Ç¡ÖÍèµ¨¤è¤êÆüËÜ¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¹Åç¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¡×¤ÈÈ¿±þ
Á°ÅÄ¤Ï²þ¤á¤Æ¡¢ÆüËÜµå³¦Éüµ¢¤Î°Õ»×¤ò¼¨¤·¤¿(C)Getty Images
¡¡Íèµ¨¤«¤éÆüËÜµå³¦Éüµ¢¤Î°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿Á°ÅÄ·òÂÀ¤¬11·î6Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤Î10Ç¯´Ö¤ò¼Ì¿¿¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¤È¤â¤Ë±Ñ¸ì¤Ç¡ÖÍèµ¨¤«¤éÆüËÜ¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç°ÛºÌ¤òÊü¤Ä¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡ª Á°ÅÄ·òÂÀ¤ÎÃ¥»°¿¶¥·¡¼¥ó
¡¡¼Ì¿¿¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹»þÂå¤ÎÇØÈÖ¹æ18¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à»Ñ¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¥Ä¥¤¥ó¥º¡¢¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿»Ñ¤âºÜ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£±ÑÊ¸¤Çµ¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡ÖÍèµ¨¤è¤êÆüËÜ¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£2016Ç¯¤«¤é2025Ç¯¤Þ¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÌîµå¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ÏÌ´¤Î¼Â¸½¤Ç¤¢¤ê¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤½Ö´Ö¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î10Ç¯´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¼þ°Ï¤Î»Ù¤¨¤Ë¤â´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ï¡ÖÍèµ¨¤«¤éÆüËÜ¤Ç¿·¤¿¤Ê¾Ï¤ò»Ï¤á¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ºÆ¤Ó³§ÍÍ¤È¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ëÆü¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª¿´¤«¤é´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¿·¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ×¤à°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á°ÅÄ¤Ï¤¹¤Ç¤ËÆüËÜµå³¦Éüµ¢Í×Ë¾¤ò²Æ¾ì¤«¤é¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¢¤È¤Ï¤É¤ÎµåÃÄ¤¬³ÍÆÀ¤ËÎ×¤à¤«¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤¿¹Åç¡¢¤Þ¤¿ÀèÈ¯Êä¶¯¤òÌÜ»Ø¤¹µð¿Í¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤ÎÁ°ÅÄ¤ÎÊó¹ð¤Ë¤ÏÁáÂ®¡¢ÆüÊÆ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤«¤é¤â¡Ö¹Åç¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¡×¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤Î10Ç¯´Ö¡¢ËÜÅö¤Ë¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡×¡Öµð¿Í¤Ë¤À¤±¤Ï¹Ô¤«¤Ê¤¤¤Ç¡×¤ÈÍÍ¡¹¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡µð¿Í¤Ç¤ÏÁ°ÅÄ¤ÈÆ±µéÀ¸¤ÎÅÄÃæ¾Âç¤¬º£µ¨ÀáÌÜ¤ÎÆüÊÆÄÌ»»200¾¡¤ò¾þ¤ê¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£Á°ÅÄ¼«¿È¤âÆüÊÆÄÌ»»165¾¡¤È200¾¡¤ÎÂçÂæ¤Þ¤Ç¤¢¤È35¾¡¤ÎÂçÌÜÉ¸Ã£À®¤Ë¤Ï¶¯¤¤°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢Íèµ¨¹äÏÓ¤¬¤É¤³¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£µî½¢¤¬°ú¤Â³¤¡¢ÃíÌÜ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]