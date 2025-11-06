◆米女子プロゴルフツアー ＴＯＴＯジャパンクラシック 第１日（６日、滋賀・瀬田ＧＣ＝６６１６ヤード、パー７２）

第１ラウンドが行われ、米ツアー２週連続優勝を狙う山下美夢有（花王）は３連続を含む７バーディー、ボギーなしで７アンダー６５をマークし、畑岡奈紗（アビームコンサルティング）と並んで首位発進した。

「先週は終わったことなので、今週は切り替えてラウンドした」。米ツアー２勝目を挙げて凱旋帰国した山下が大勢のギャラリーを沸かせた。

出だし１番で１メートルに寄せて、４番パー４はグリーン奥１５ヤードからアプローチを直接入れてチップインでバーディーを重ねた。９、１０番で連続で伸ばし、１７番は５メートル、１８番は２・５メートルの下りパットを沈めて３連続バーディーで締めた。「ショットがあまり良くなかった。耐えてボギーを打たないゴルフができたし、後半にかけてパターも入ってスコアが作れた」とかみしめた。

前週のメイバンク選手権（マレーシア）は最終日に８打差１１位から３人によるプレーオフを制し、逆転優勝した。中国、韓国と転戦して臨んだマレーシアで体調が優れず、体重も少し減った。第３ラウンドの後には、母・有貴さんから電話で「あと１日で日本に帰って来られるから、ビシッと決めて、日本に帰っておいで」と背中を押され、頂点に立った。

今大会は関西の実家からコースへ通っており、家族や愛犬と会ってリフレッシュ。前夜はステーキを食べ、初日は早朝に母が手作りした炊き込みご飯、消化に良いにゅうめん、ブロッコリー料理を食べて英気を養った。

今季初の首位発進。日本勢では１０年の宮里藍さん以来、史上２人目となる２週連続優勝に向けて好スタートを切った。畑岡と首位で並び、３打差以内に１４人がズラリ。山下は「毎年スコアが伸びてる。伸ばし合いの中に着いていけるように、残り３日間あるので頑張りたい」と力を込めた。