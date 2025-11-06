高市早苗首相がジャケットに着けているピンバッジに注目が集まった。

高市首相は６日までに自身のインスタグラムを更新。５日の投稿で「今朝、閣議の後に、『日本成長戦略本部』の初会合を開催しました」と報告。「日本経済の供給力を抜本的に強化し、所得を増やし、消費マインドを改善させ、事業収益が上がり、税率を上げずとも税収を増加させることを目指し、高市内閣の成長戦略を始動させます」と意気込んだ。

続けて「さらに、『外国人の受入れ・秩序ある共生社会実現に関する関係閣僚会議』の初会合も開催しました」と伝え、「一部の外国人による違法行為やルール逸脱を受け、国民の皆様が抱く不安を解消しつつ、外国人との秩序ある共生社会を実現してまいります」。多忙な一日はまだ終わらず「午後は、夕方まで衆議院本会議で、各党の代表質問にお答えしました」という。「先週は『外交ウィーク』でしたが、今週と来週は『国会ウィーク』です。代表質問や予算委員会の論戦を通じて、日本列島を強く豊かに、そして世界の真ん中で咲き誇る日本外交を取り戻すべく、道筋を明らかにしてまいります」と決意をつづった。

この日の高市首相は、ストライプのジャケット姿。モノトーンでも個性的なデザインだ。また襟にピンバッジを複数つけており、ネット上では「高市さんのストライプスーツのときに、右胸についてるバッジが何か可愛い系に見えるけどなんだろう…？」と注目する人が続出した。

ピンクと赤の、かわいい顔がデザインされたピンバッジは「犯罪被害者等支援シンボルマーク」のもの。警察庁の公式Ｘ（旧ツイッター）では４日の投稿で「本日の閣議において、高市総理大臣・あかま二郎国家公安委員会委員長を始め全閣僚が犯罪被害者等支援シンボルマーク『ギュっとちゃん』のピンバッジを着用しました。政府を挙げて、ギュっとちゃんの周知に取り組んでまいります」と説明。５日の投稿でも「高市総理大臣着用のギュっとちゃんバッジが『何のバッジなんだろう』って話題になってるみたい。優しさと思いやりのハートを抱く癒やしのキャラクターで、犯罪被害者等支援のシンボル『ギュっとちゃん』だよ！」とつづっている。ネット上では「高市さんや閣僚の皆さんが付けてられてて気になってたバッジ！【ギュっとちゃん】って言うんですね」といった声が寄せられた。