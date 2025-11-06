◆男子プロゴルフツアー ＡＣＮ選手権 第１日（６日、兵庫・三木ＧＣ＝７００４ヤード、パー７１）

第１ラウンドが行われ、石川遼（カシオ）は４バーディー、３ボギーの１アンダー７０で回り、トップと６打差の３７位スタートとなった。アマチュアの小林匠（大阪学院大３年）が４連続を含む９バーディー、２ボギーの７アンダー６４をマークし単独首位発進した。

石川は前半１４番でティーショットを左へ曲げた。ＯＢ杭まで４メートルの所に球は残っていたが、生じたスイングの狂いと戦うことになった。「あそこからいいショットが、ほぼなかった。なかなか長い一日だった。ずっとミスショットばかりだったので苦しいラウンドになってしまった。修正しなきゃいけない」と１８ホールを省みた。

１５番パー３で１０メートルをねじ込み２アンダーに乗せたが、直後の１６番で右ラフからの第２打はショートし、グリーン右手前のバンカーへ。「２０ヤードぐらいショートしてしまったのは大きいミス。芝の状態の読み方、状況判断。ティフトンのエリアだったが、あれだけ飛距離をロスするとは思わなかった。フォローの風に対してかなりスピンが少ない球が飛んでしまった」と振り返った。

１７番では奥１メートルがカップに蹴られ連続ボギー。４番でチップインバーディーを奪い沸かせたが、流れをつかめぬまま初日を終えた。「去年よりもコースのコンディションが難しくなって、逆に言うと非常にやりがいがあるし、試されているというところもある。しっかり自分のゴルフをしたいし、まずは自分の中の評価をしっかり高めていきたい。自分のゴルフをしっかり信じてやりたい」と語り、練習場に向かった。