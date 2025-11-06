Ｊ２北海道コンサドーレ札幌ＤＦ家泉怜依（２５）が、５試合ぶりのピッチで魂を見せにいく。札幌は６日、ホーム・大分戦（８日）へ、宮の沢で紅白戦などを行った。主力組にも入った家泉は、９月２７日のホーム・仙台戦以来となる出場のチャンスに「ＤＦなので。一番は失点しないことと、びびらないで、自分の得意なプレーを出すことが大事」と勝利への思いを強くした。

前回出場の仙台戦は先発して後半１５分までプレーするも０―３の完敗。その後の４試合中の２試合は、ベンチからも外れた。「出てる試合でも負けに関わるミスが多かったので。足りてない部分はやるべきだと思って練習していた」。意欲が落ちかけそうにもなったが、来たるべき時に向け、前向きさを失わず、取り組んできた。

不出場の時期に感じた課題は、相手を上回る気迫を押し出す姿。「やってることに対して相手が上回ってきたら、それ以上にやらなかったら結局、負けてしまう。あと一歩足を出す、だったり、あと１メートル走る、とかが足りてなかったと。少しでも変わったところを見せないと」。改善の成果を発揮すべく、決意を示した。

前節の千葉戦ではベンチでＪ１昇格の可能性消滅を味わった。「昇格はないけど１００％でやらないと。少しでも来年とか再来年に希望がつながるようなプレーをして、内容と結果を出そうと思ってます」と家泉は言った。目標への道は絶たれたが、下を向かずに戦い、４連敗中のホームで勝利をつかみ取る。