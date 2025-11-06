◇フィギュアスケート グランプリシリーズ第４戦 ＮＨＫ杯 （７日開幕、大阪・東和薬品ラクタブドーム）

前日の公式練習が行われ、第１戦のフランス大会で２位だった坂本花織（シスメックス）は、フリー「愛の讃歌」の曲をかけて調整を行った。冒頭からダブルアクセル（２回転半ジャンプ）、３回転フリップ、３回転ルッツ―２回転トウループなどを降りたが、スケーティング中に一度転倒。その後ジャンプも精彩を欠き「１個ミスをすると、崩れる傾向にある」と自身の状態について語った。

一度ミスが起きると、集中力が途切れてしまう状態と言う坂本。「重圧というよりは、ストレス」と原因を語った。「ここ最近の話」と言い「フランス大会が終わって、連戦の疲れもあったし、回復が遅くなったなと。自分の気持ち的にはできるのに、体がついてこない。思い描いている通りにいかなかったら、それが積み重なって『どよーん』みたいな感じ」と、冷静な自己分析だった。

ＧＰファイナル（１２月、名古屋）進出がかかる大一番、好調ではないものの「集中力を持続させるためには、絶対にミスはできない」と、らしさものぞく。「昔から『試合でベストコンディションになる保証はないから、どんな状況でもできるようにしなさい』ということは言われていることなので」。中野園子コーチの言葉を頼りに「それを思い返して、自分に渇を入れてやっています」と笑顔で語った。

２連覇がかかるＮＨＫ杯、勝てばＧＰファイナルを決める。現役引退を表明している２６年ミラノ・コルティナ五輪シーズン、五輪選考にも関わる重要な試合を迎える。「しっかり、ファイナルを決められる順位で終われるようにしたい」と、腕をまくった。