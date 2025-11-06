深呼吸や水を飲む行為も刺激に…「鬼痺ペッパーライス」が期間限定で販売【ペッパーランチ】

株式会社ホットパレットが展開する飲食チェーン「ペッパーランチ」は、大好評の企画「やりすぎメニュー」の第3弾として「鬼痺(オニシビ)ペッパーライス」を、2025年11月12日(水)より期間限定で販売する。

2025年9月からスタートした企画「やりすぎメニュー」も、今回が第3弾。「コーン500%ペッパーライス」「マッスルチキンペッパーライス」と好評が続いた中、今回の注目のテーマは「痺れる辛さ」。

花椒(ホアジャオ)をふんだんに使用したオイルの「麻(マー)」と、ガーリックチップが入った赤唐辛子の「辣(ラー)」。それぞれの辛味が肉のコクを引き立てているからこそ、ただ辛いだけではない「辛いけど旨い」絶妙なバランスが実現できたという。一角(イッカク)、二角(ニカク)と、痺れのレベルを選べるのも特徴の一つ。水を飲むのも深呼吸するのも刺激になる…それも魅力の逸品だという。

〈商品概要〉

◆商品名

・鬼痺ペッパーライス(一角) 税込990円

・鬼痺ペッパーライス(二角) 税込1,190円

※ライスは全てMサイズ

※一部店舗では価格が異なる

※テイクアウト、デリバリーでは販売しない

鬼痺ペッパーライス（一角）

鬼痺ペッパーライス（二角）

◆販売期間

2025年11月12日(水)〜2026年2月8日(日)

※在庫がなくなり次第、販売終了

◆実施店舗

ペッパーランチ、ペッパーランチ･ダイナー、ペッパーランチPLUSの全店舗

※東京競馬場店、清水PA店を除く

◆「ペッパーランチ」について

2025年で創業31年のペッパーランチ。立ち込める湯気とジュージュー音を立てながら鉄皿で踊る肉。朝挽きブラックペッパーの香りと豪快にかき混ぜて自分好みに調理する達成感。そして、最後まで熱い料理を食べる幸せ…五感全てで感じる「おいしさ」と「楽しさ」がペッパーランチの醍醐味だという。幅広い世代が楽しめる飲食店として全国展開している。