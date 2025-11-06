さや香の石井（37）が、5日放送のテレビ朝日系「かまいガチ」に出演。女装の振る舞いが、目指した女性芸能人とは違うとツッコまれた。

番組の企画は芸人がボケなしで女装し、No.1を決定する「とにかくイイ女になりたいねん」。かまいたちの山内健司、さや香の石井、東京ホテイソンのたける、トム・ブラウンの布川ひろき、錦鯉の渡辺隆が挑戦し、河合郁人が審査した。

石井のコンセプトは「カッコいいけど、話しやすい、気さくな感じの、ズバリ安室奈美恵さん」と発表した。「ちょっと僕はっきりした顔なので、南国っぽさというか」と説明した。

石井は登場すると、「え？私はありやで」と一言せりふを決めた。河合は「1組目からレベル高いですね」と驚いた。濱家隆一はせりふの関西弁をイジり、「misonoやん」とつっこんだ。石井は「ギャルが。ギャルすぎて」と反応した。

濱家は「“ウチ”バージョンでもらっていい？」とリクエストし、石井は「え？ウチはありやで」とアレンジしたバージョンを披露。濱家は「misonoやん」と笑った。石井は「そこじゃないんですよ」とコンセプトから離れてしまったことをつっこんだ。